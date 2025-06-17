Негайна евакуація з Тегерана: Трамп зробив заяву на тлі ескалації на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп закликав усіх мешканців Тегерана “негайно евакуюватися”. Про це він написав у тривожному пості на платформі Truth Social.

Заява пролунала на тлі ескалації військового протистояння між Ізраїлем та Іраном.

“Iran should have signed the “deal” I told them to sign. What a shame, and waste of human life. Simply stated, IRAN CAN NOT HAVE A NUCLEAR WEAPON. I said it over and over again! Everyone should immediately evacuate Tehran!” –President Donald J. Trump pic.twitter.com/oniUSgsMWA — The White House (@WhiteHouse) June 16, 2025

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– Іран мав підписати угоду, яку я їм запропонував. Яка ганьба і марна втрата людських життів. Сказано чітко: Іран не може мати ядерну зброю. Я повторював це знову і знову! Всі повинні негайно евакуюватися з Тегерана! – цитує Трампа Білий дім.

Чому Трамп закликав евакуювати Тегеран

Заява американського лідера пролунав після того, як ізраїльські офіційні особи також закликали жителів іранської столиці залишити місто.

Під загрозою — центральні райони Тегерана, де проживає близько 330 тис. людей. До зони потенційного ураження потрапляють державне телебачення, поліцейська штаб-квартира, а також три лікарні, включно з тією, що належить Корпусу вартових Ісламської революції.

Іранська влада назвала ці попередження “психологічною війною”, однак мешканці масово намагаються втекти. Через брак публічних бомбосховищ люди або застрягають у заторах, або ховаються у підвалах і на станціях метро. Евакуацію ускладнює і те, що мільйони жителів не мають змоги залишити місто.

Конфлікт триває з п’ятниці, коли Ізраїль завдав перших ударів по ядерних і військових об’єктах в Ірані. У відповідь Тегеран також випустив ракети. Внаслідок атак в Ірані загинули щонайменше 224 особи, в Ізраїлі – 24.

На тлі ескалації Дональд Трамп також оголосив, що достроково залишає саміт G7 у Канаді. За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт, це пов’язано “з подіями на Близькому Сході”.

Джерело : New York Post

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