Негайна евакуація з Тегерана: Трамп зробив заяву на тлі ескалації на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп закликав усіх мешканців Тегерана “негайно евакуюватися”. Про це він написав у тривожному пості на платформі Truth Social.

Заява пролунала на тлі ескалації військового протистояння між Ізраїлем та Іраном.

“Iran should have signed the “deal” I told them to sign. What a shame, and waste of human life. Simply stated, IRAN CAN NOT HAVE A NUCLEAR WEAPON. I said it over and over again! Everyone should immediately evacuate Tehran!” –President Donald J. Trump pic.twitter.com/oniUSgsMWA

