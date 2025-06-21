Пакистан висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Пакистан рекомендував кандидатуру президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Такий крок може розлютити Індію, але водночас зміцнити зв’язки з Вашингтоном.

Про це пише Bloomberg.

Пакистан підтримав Трампа в номінації на Нобелівську премію миру

У заяві уряду Пакистану йдеться, що Трамп заслуговує на цю нагороду за його рішуче втручання під час недавньої кризи між Індією та Пакистаном.

Зараз дивляться

Посольство Пакистану в США зазначило, що завдяки дипломатичній роботі глави Білого дому вдалося знизити напруженість і уникнути масштабного конфлікту.

Як пише Bloomberg, це рішення, ймовірно, викликає невдоволення в Індії, особливо серед чиновників, які були здивовані несподіваною заявою Трампа про припинення вогню під час конфлікту у квітні.

Тоді в Кашмірі стався терористичний напад, в якому Індія звинуватила Пакистан, але Ісламабад ці звинувачення відкинув. Після цього між військовими двох країн відбулися зіткнення.

Пакистанські чиновники підтримали заяву Трампа, тоді як в Індії це викликало обурення. У Нью-Делі спростували заяви президента США про те, що посередництво Америки або перспективи торговельної угоди допомогли зняти напруженість.

Bloomberg нагадує, що Трамп давно ображається на те, що його попередник Барак Обама отримав Нобелівську премію миру у 2009 році, вважаючи це несправедливим. Він неодноразово говорив, що теж заслуговує на цю нагороду.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.