Як Тегеран може відповісти на удари США по Ірану

Після авіаударів Ізраїлю, що зруйнували частину військової інфраструктури Ірану, Тегерану буде важко реалізувати погрози у бік США. Проте будь-яка відповідь може втягнути країну в повномасштабне протистояння.

Можливості Ірану завдати удару у відповідь по США обмежені

Іран намагався стримати Дональда Трампа від приєднання до ізраїльської військової кампанії, погрожуючи серйозною відповіддю. Однак сьогодні можливості Тегерана для удару у відповідь по США значно обмежені та пов’язані з ризиком масштабної ескалації.

Попри гучні заяви іранських посадовців про можливі атаки на американські кораблі та військові бази, частину арсеналу, на який Тегеран покладався як на стримувальний чинник, було знищено внаслідок ізраїльських авіаударів.

Зараз дивляться

Атак зазнали переважно пускові установки балістичних ракет великої дальності. Проте Іран досі зберігає потужний арсенал ракет меншої дальності й бойових дронів.

США підготувалися до можливої атаки

Сполучені Штати вжили запобіжних заходів: розмістили Військово-морські сили в регіоні та підсилили протиповітряну оборону, щоб ускладнити Ірану можливість завдати удару.

Дональд Трамп заявив, що у разі нападу Ірану США можуть не обмежитися обороною. За його словами, серед потенційних цілей американських ударів може опинитися сам верховний лідер Ірану, аятолла Алі Хаменеї.

Союзники Ірану зазнали втрат

Інший ключовий інструмент впливу Тегерана – мережа союзних угруповань у регіоні, так звана “вісь спротиву” – також зазнала втрат. Арсенал ракет ліванської терористичної організації Хезболла був суттєво знищений ізраїльською авіацією торік. У квітні Ізраїль завдав удару по складу озброєння шиїтських бойовиків на півдні Бейрута.

У сусідньому Іраку іранське угруповання Катаїб Хезболла погрожує атакувати “американські інтереси” у відповідь на підтримку Вашингтоном Ізраїлю. Один із командирів групи, Абу Алі аль-Аскарі, в інтерв’ю CNN заявив, що американські бази в регіоні “перетворяться на зони для стрільби по качках”.

США зараз мають щонайменше 19 військових об’єктів на Близькому Сході, з яких вісім є постійними.

Ще одним союзником Ірану є хусити в Ємені. У травні вони домовилися про припинення вогню зі США, однак уже попередили, що вважатимуть перемир’я порушеним, якщо Трамп ухвалить рішення про атаки на Іран.

У такому разі вони можуть відновити атаки на американські кораблі в Червоному морі, що вже траплялося у минулому з неоднозначними результатами.

Проте залучення будь-якого з цих союзних угруповань до конфлікту, найімовірніше, зумовить жорстку відповідь США, які вже тривалий час готуються до такого сценарію.

Іран може атакувати судноплавство

Іран має ще один важіль тиску – атаки на судноплавство. У крайньому разі він може вдатися до мінування, потоплення суден або загрози закриття Ормузької протоки – стратегічно важливого морського шляху, яким щодня проходить понад п’ята частина світових поставок нафти (близько 20 млн барелів) і значна частина зрідженого газу. У деяких місцях ширина протоки сягає лише 55 км.

Іранські політики вже закликали до закриття Ормузу. Такий крок може боляче вдарити по США, викликавши стрибок цін на нафту та зростання інфляції напередодні виборів до Конгресу.

Однак це також загрожує самій Ісламській Республіці: її власний експорт нафти пролягає тим самим маршрутом. Крім того, втручання може спричинити участь у конфлікті країн Перської затоки, які, попри критику ізраїльських дій, можуть бути змушені захищати власні економічні інтереси.

З огляду на високі ризики, Тегеран може вирішити не відповідати негайно, а відкласти помсту на невизначений час. Іран уже мав досвід затягування з відповіддю на зовнішні атаки. Міністр закордонних справ Сеєд Аббас Аракчі натякнув на такий сценарій, зазначивши, що рішення Трампа “матиме вічні наслідки”.

У Пентагоні заявили про знищення ядерної програми Ірану

Міністр оборони США Піт Гегсет під час брифінгу у Пентагоні охарактеризував авіаудари по Ірану як “точні, потужні та чітко спрямовані”.

За його словами, об’єктами атаки стали виключно ядерні об’єкти Ірану – без завдання шкоди військовим або цивільному населенню.

– Минулої ночі за наказом президента Трампа Центральне командування США провело точкові авіаудари по трьох ядерних об’єктах на території Ірану з метою знищити або серйозно послабити ядерну програму цієї країни, – заявив Гегсет.

Очільник Пентагону наголосив, що місія була повністю спрямована на руйнування інфраструктури, яка могла бути задіяна у створенні ядерної зброї.

– Це був приголомшливий і нищівний успіх. Ми спустошили ядерну програму Ірану, – підсумував Піт Гегсет.

Він запевнив, що США не бажають вести затяжну війну, однак наголосив, що “можливості американських військових безмежні”.

Очільник Пентагону застеріг Тегеран від відповіді, зауваживши, що “для Ірану або його поплічників було б дуже поганою ідеєю спробувати напасти на американські сили”.

Джерело : The Guardian

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