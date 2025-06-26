Переїзд без стресу: як підготувати всі документи та не зійти з розуму – поради Eudoc

Імміграція – тривалий та хвилюючий процес. Найскладнішим та найважливішим етапом є підготовка документів до переїзду. Адже варто враховувати, як довго ви збираєтеся перебувати за кордоном та яка ціль імміграції.

У статті міграційні спеціалісти компанії Eudoc дають корисні поради, як підготуватися до переїзду та уникнути помилок під час збору документів.

З чого почати: базові документи для імміграції

Держави пропонують різні міграційні програми, які дають змогу претендентам за спрощеними умовами або в стандартному порядку отримати статус резидента та громадянство. Проте варто враховувати, що кожна країна має власні вимоги та правила щодо отримання візи та дозволу на проживання.

Зараз дивляться

Види імміграції:

трудова – отримання дозволу на проживання в країні протягом терміну дії договору з роботодавцем;

студентська – зарахування до закладу вищої освіти є підставою для оформлення дозволу на проживання, який продовжується протягом усього навчального процесу;

бізнес-імміграція – дозвіл на проживання видається на підставі ведення підприємницької діяльності та створення робочих місць. За певний період часу можна отримати дозвіл на постійне проживання в країні, а згодом і громадянство;

шлюбна – реєстрація шлюбу з іноземцем є підставою для оформлення посвідки на проживання. В багатьох державах отримання громадянства через шлюб відбувається за прискореною процедурою;

інвестиційна – купівля нерухомості, інвестування в акції та економіку країни дають право отримати дозвіл на проживання, а в деяких країнах – статус постійного резидента та громадянство;

репатріація – передбачає отримання громадянства у спрощеному порядку на підставі етнічної або територіальної приналежності.

Щоб отримати дозвіл на імміграцію, іноземець повинен подати заяву у відповідну міграційну службу та дочекатися її розгляду уповноваженими працівниками.

Базовий пакет документів для імміграції:

внутрішній паспорт, що засвідчує особу громадянина;

закордонний паспорт;

віза (за відсутності безвізового режиму);

свідоцтво про народження та шлюб;

документи, які підтверджують фінансову спроможність;

свідоцтво про народження дітей;

документи про освіту (атестати, дипломи, сертифікати);

довідка про відсутність судимості;

медичні довідки.

Залежно від програми можуть знадобитися документи, що підтверджують родинні зв’язки з громадянами країн, запрошення від роботодавця, документ, який свідчить про зарахування до закладу вищої освіти тощо. Варто перевірити терміни дії та актуальність поданих документів.

Оскільки оформлення дозволу на імміграцію є досить тривалим, варто завчасно почати підготовку документів. Як показують відгуки про Eudoc, це завдання краще доручити міграційним експертам, щоб уникнути помилок.

Як уникнути помилок під час підготовки документів для переїзду

Для початку розглянемо типові помилки, яких часто припускаються під час підготовки документів до імміграції:

неправильне написання імені та прізвища в анкеті/заяві;

неповне досьє (включно з відсутністю документа, який є підставою для отримання візи, дозволу на тимчасове або постійне проживання);

недотримання терміну дії закордонного паспорта;

відсутність апостиля на документах та нотаріального засвідчення;

переклад здійснений неакредитованим перекладачем або ж його взагалі немає.

Щоб зробити переїзд вдалим, варто спочатку проконсультуватися з юристами, які добре обізнані в міграційному праві.

Поради від спеціалістів Eudoc, як підготувати документи для імміграції та на що варто звернути увагу:

ознайомтеся з вимогами до кандидатів на отримання візи чи дозволу на проживання та законодавством обраної країни;

складіть список необхідних документів (оригінали та копії);

перевірте термін дії закордонного та внутрішнього паспортів;

потурбуйтеся про переклад документів акредитованим спеціалістом;

відзначте, які документи повинні мати нотаріальне засвідчення та апостиль.

Імміграція може тривати як декілька місяців, так і декілька років. Про те, як правильно підготувати документи, спеціалісти також розповідають на консультації. Залишити заявку можна на сайті eudoc.com.ua.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.