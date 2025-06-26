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Ірина Гамалій, редакторка сайту
6 хв.

Переїзд без стресу: як підготувати всі документи та не зійти з розуму – поради Eudoc

Eudoc

Імміграція – тривалий та хвилюючий процес. Найскладнішим та найважливішим етапом є підготовка документів до переїзду. Адже варто враховувати, як довго ви збираєтеся перебувати за кордоном та яка ціль імміграції.

У статті міграційні спеціалісти компанії Eudoc дають корисні поради, як підготуватися до переїзду та уникнути помилок під час збору документів.

З чого почати: базові документи для імміграції

Держави пропонують різні міграційні програми, які дають змогу претендентам за спрощеними умовами або в стандартному порядку отримати статус резидента та громадянство. Проте варто враховувати, що кожна країна має власні вимоги та правила щодо отримання візи та дозволу на проживання.

Зараз дивляться

Види імміграції:

  • трудова – отримання дозволу на проживання в країні протягом терміну дії договору з роботодавцем;
  • студентська – зарахування до закладу вищої освіти є підставою для оформлення дозволу на проживання, який продовжується протягом усього навчального процесу;
  • бізнес-імміграція – дозвіл на проживання видається на підставі ведення підприємницької діяльності та створення робочих місць. За певний період часу можна отримати дозвіл на постійне проживання в країні, а згодом і громадянство;
  • шлюбна – реєстрація шлюбу з іноземцем є підставою для оформлення посвідки на проживання. В багатьох державах отримання громадянства через шлюб відбувається за прискореною процедурою;
  • інвестиційна – купівля нерухомості, інвестування в акції та економіку країни дають право отримати дозвіл на проживання, а в деяких країнах – статус постійного резидента та громадянство;
  • репатріація – передбачає отримання громадянства у спрощеному порядку на підставі етнічної або територіальної приналежності.

Щоб отримати дозвіл на імміграцію, іноземець повинен подати заяву у відповідну міграційну службу та дочекатися її розгляду уповноваженими працівниками.

Базовий пакет документів для імміграції:

  • внутрішній паспорт, що засвідчує особу громадянина;
  • закордонний паспорт;
  • віза (за відсутності безвізового режиму);
  • свідоцтво про народження та шлюб;
  • документи, які підтверджують фінансову спроможність;
  • свідоцтво про народження дітей;
  • документи про освіту (атестати, дипломи, сертифікати);
  • довідка про відсутність судимості;
  • медичні довідки.

Залежно від програми можуть знадобитися документи, що підтверджують родинні зв’язки з громадянами країн, запрошення від роботодавця, документ, який свідчить про зарахування до закладу вищої освіти тощо. Варто перевірити терміни дії та актуальність поданих документів.

Оскільки оформлення дозволу на імміграцію є досить тривалим, варто завчасно почати підготовку документів. Як показують відгуки про Eudoc, це завдання краще доручити міграційним експертам, щоб уникнути помилок.

міграція, Eudoc

Фото: Eudoc

Як уникнути помилок під час підготовки документів для переїзду

Для початку розглянемо типові помилки, яких часто припускаються під час підготовки документів до імміграції:

  • неправильне написання імені та прізвища в анкеті/заяві;
  • неповне досьє (включно з відсутністю документа, який є підставою для отримання візи, дозволу на тимчасове або постійне проживання);
  • недотримання терміну дії закордонного паспорта;
  • відсутність апостиля на документах та нотаріального засвідчення;
  • переклад здійснений неакредитованим перекладачем або ж його взагалі немає.

Щоб зробити переїзд вдалим, варто спочатку проконсультуватися з юристами, які добре обізнані в міграційному праві.

Поради від спеціалістів Eudoc, як підготувати документи для імміграції та на що варто звернути увагу:

  • ознайомтеся з вимогами до кандидатів на отримання візи чи дозволу на проживання та законодавством обраної країни;
  • складіть список необхідних документів (оригінали та копії);
  • перевірте термін дії закордонного та внутрішнього паспортів;
  • потурбуйтеся про переклад документів акредитованим спеціалістом;
  • відзначте, які документи повинні мати нотаріальне засвідчення та апостиль.

Імміграція може тривати як декілька місяців, так і декілька років. Про те, як правильно підготувати документи, спеціалісти також розповідають на консультації. Залишити заявку можна на сайті eudoc.com.ua.

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