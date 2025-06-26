Переезд без стресса: как подготовить все документы и не сойти с ума — советы Eudoc
Иммиграция — длительный и волнительный процесс. Самым сложным и важным этапом является подготовка документов к переезду. Ведь стоит учитывать, как долго вы собираетесь находиться за границей и что именно является целью иммиграции.
В статье миграционные специалисты компании Eudoc дают полезные советы, как подготовиться к переезду и избежать ошибок при сборе документов.
С чего начать: базовые документы для иммиграции
Государства предлагают различные миграционные программы, которые позволяют претендентам по упрощенным условиям или в стандартном порядке получить статус резидента и гражданство. Однако стоит учитывать, что каждая страна имеет собственные требования и правила по получению визы и вида на жительство.
Виды иммиграции:
- трудовая — получение вида на жительство в стране в течение срока действия договора с работодателем;
- студенческая — зачисление в высшее учебное заведение является основанием для оформления вида на жительство, который продлевается в течение всего учебного процесса;
- бизнес-иммиграция — вид на жительство выдается на основании ведения предпринимательской деятельности и создания рабочих мест. За определенный период времени можно получить разрешение на постоянное проживание в стране, а впоследствии и гражданство;
- брачная — регистрация брака с иностранцем является основанием для оформления вида на жительство. Во многих государствах получение гражданства через брак происходит по ускоренной процедуре;
- инвестиционная — покупка недвижимости, инвестирование в акции и экономику страны дают право получить разрешение на проживание, а в некоторых странах — статус постоянного резидента и гражданство;
- репатриация — предусматривает получение гражданства в упрощенном порядке на основании этнической или территориальной принадлежности.
Чтобы получить разрешение на иммиграцию, иностранец должен подать заявление в соответствующую миграционную службу и дождаться его рассмотрения уполномоченными сотрудниками.
Базовый пакет документов для иммиграции:
- внутренний паспорт, удостоверяющий личность гражданина;
- заграничный паспорт;
- виза (при отсутствии безвизового режима);
- свидетельство о рождении и браке;
- документы, подтверждающие финансовую состоятельность;
- свидетельство о рождении детей;
- документы об образовании (аттестаты, дипломы, сертификаты);
- справка об отсутствии судимости;
- медицинские справки.
В зависимости от программы могут понадобиться документы, подтверждающие родственные связи с гражданами стран, приглашение от работодателя, документ, удостоверяющий зачисление в высшее учебное заведение и т. д. Стоит проверить сроки действия и актуальность представленных документов.
Поскольку оформление разрешения на иммиграцию является достаточно длительным, стоит заранее начать подготовку документов. Как показывают отзывы о Eudoc, эту задачу лучше поручить миграционным экспертам, чтобы избежать ошибок.
Как избежать ошибок при подготовке документов для переезда
Для начала рассмотрим типичные ошибки, которые часто допускают при подготовке документов для иммиграции:
- неправильное написание имени и фамилии в анкете/заявлении;
- неполное досье (включая отсутствие документа, являющегося основанием для получения визы, разрешения на временное или постоянное проживание);
- несоблюдение срока действия загранпаспорта;
- отсутствие апостиля на документах и нотариального заверения;
- перевод выполнен неаккредитованным переводчиком или вообще отсутствует.
Чтобы переезд прошел успешно, стоит сначала проконсультироваться с юристами, которые хорошо разбираются в миграционном праве.
Советы от специалистов Eudoc, как подготовить документы для иммиграции и на что стоит обратить внимание:
- ознакомьтесь с требованиями к кандидатам на получение визы или вида на жительство и законодательством выбранной страны;
- составьте список необходимых документов (оригиналы и копии);
- проверьте срок действия загранпаспорта и внутреннего паспорта;
- позаботьтесь о переводе документов аккредитованным специалистом;
- отметьте, какие документы должны иметь нотариальное заверение и апостиль.
Иммиграция может длиться как несколько месяцев, так и несколько лет. О том, как правильно подготовить документы, специалисты также рассказывают на консультации. Оставить заявку можно на сайте eudoc.com.ua.