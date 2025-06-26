Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Тихановский заявил о поддержке Украины и объяснил, почему ездил в оккупированный Крым
Отдал бы жизнь на фронте, чтобы отмыть гадость: что заявил подозреваемый в убийстве семилетней Соломии Тарасюк
Кто покинул проект МастерШеф 15 в 17-м выпуске в шаге от финала: все детали
Почему в Одессе так много божьих коровок и откуда они взялись
Покушение на Зеленского: президента Украины хотели убить в аэропорту Польши
Реклама
Реклама
Ирина Гамалий, редактор сайта
6 мин.

Переезд без стресса: как подготовить все документы и не сойти с ума — советы Eudoc

Eudoc

Иммиграция — длительный и волнительный процесс. Самым сложным и важным этапом является подготовка документов к переезду. Ведь стоит учитывать, как долго вы собираетесь находиться за границей и что именно является целью иммиграции.

В статье миграционные специалисты компании Eudoc дают полезные советы, как подготовиться к переезду и избежать ошибок при сборе документов.

С чего начать: базовые документы для иммиграции

Государства предлагают различные миграционные программы, которые позволяют претендентам по упрощенным условиям или в стандартном порядке получить статус резидента и гражданство. Однако стоит учитывать, что каждая страна имеет собственные требования и правила по получению визы и вида на жительство.

Сейчас смотрят

Виды иммиграции:

  • трудовая — получение вида на жительство в стране в течение срока действия договора с работодателем;
  • студенческая — зачисление в высшее учебное заведение является основанием для оформления вида на жительство, который продлевается в течение всего учебного процесса;
  • бизнес-иммиграция — вид на жительство выдается на основании ведения предпринимательской деятельности и создания рабочих мест. За определенный период времени можно получить разрешение на постоянное проживание в стране, а впоследствии и гражданство;
  • брачная — регистрация брака с иностранцем является основанием для оформления вида на жительство. Во многих государствах получение гражданства через брак происходит по ускоренной процедуре;
  • инвестиционная — покупка недвижимости, инвестирование в акции и экономику страны дают право получить разрешение на проживание, а в некоторых странах — статус постоянного резидента и гражданство;
  • репатриация — предусматривает получение гражданства в упрощенном порядке на основании этнической или территориальной принадлежности.

Чтобы получить разрешение на иммиграцию, иностранец должен подать заявление в соответствующую миграционную службу и дождаться его рассмотрения уполномоченными сотрудниками.

Базовый пакет документов для иммиграции:

  • внутренний паспорт, удостоверяющий личность гражданина;
  • заграничный паспорт;
  • виза (при отсутствии безвизового режима);
  • свидетельство о рождении и браке;
  • документы, подтверждающие финансовую состоятельность;
  • свидетельство о рождении детей;
  • документы об образовании (аттестаты, дипломы, сертификаты);
  • справка об отсутствии судимости;
  • медицинские справки.

В зависимости от программы могут понадобиться документы, подтверждающие родственные связи с гражданами стран, приглашение от работодателя, документ, удостоверяющий зачисление в высшее учебное заведение и т. д. Стоит проверить сроки действия и актуальность представленных документов.

Поскольку оформление разрешения на иммиграцию является достаточно длительным, стоит заранее начать подготовку документов. Как показывают отзывы о Eudoc, эту задачу лучше поручить миграционным экспертам, чтобы избежать ошибок.

міграція, Eudoc

Как избежать ошибок при подготовке документов для переезда

Для начала рассмотрим типичные ошибки, которые часто допускают при подготовке документов для иммиграции:

  • неправильное написание имени и фамилии в анкете/заявлении;
  • неполное досье (включая отсутствие документа, являющегося основанием для получения визы, разрешения на временное или постоянное проживание);
  • несоблюдение срока действия загранпаспорта;
  • отсутствие апостиля на документах и нотариального заверения;
  • перевод выполнен неаккредитованным переводчиком или вообще отсутствует.

Чтобы переезд прошел успешно, стоит сначала проконсультироваться с юристами, которые хорошо разбираются в миграционном праве.

Советы от специалистов Eudoc, как подготовить документы для иммиграции и на что стоит обратить внимание:

  • ознакомьтесь с требованиями к кандидатам на получение визы или вида на жительство и законодательством выбранной страны;
  • составьте список необходимых документов (оригиналы и копии);
  • проверьте срок действия загранпаспорта и внутреннего паспорта;
  • позаботьтесь о переводе документов аккредитованным специалистом;
  • отметьте, какие документы должны иметь нотариальное заверение и апостиль.

Иммиграция может длиться как несколько месяцев, так и несколько лет. О том, как правильно подготовить документы, специалисты также рассказывают на консультации. Оставить заявку можно на сайте eudoc.com.ua.

Читайте также
Разрешено ли в Украине двойное гражданство в 2025 году
Двойное гражданство в Украине: разрешено или нет

Связанные темы:

Еміграціямігранти
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь