Переезд без стресса: как подготовить все документы и не сойти с ума — советы Eudoc

Иммиграция — длительный и волнительный процесс. Самым сложным и важным этапом является подготовка документов к переезду. Ведь стоит учитывать, как долго вы собираетесь находиться за границей и что именно является целью иммиграции.

В статье миграционные специалисты компании Eudoc дают полезные советы, как подготовиться к переезду и избежать ошибок при сборе документов.

С чего начать: базовые документы для иммиграции

Государства предлагают различные миграционные программы, которые позволяют претендентам по упрощенным условиям или в стандартном порядке получить статус резидента и гражданство. Однако стоит учитывать, что каждая страна имеет собственные требования и правила по получению визы и вида на жительство.

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Виды иммиграции:

трудовая — получение вида на жительство в стране в течение срока действия договора с работодателем;

студенческая — зачисление в высшее учебное заведение является основанием для оформления вида на жительство, который продлевается в течение всего учебного процесса;

бизнес-иммиграция — вид на жительство выдается на основании ведения предпринимательской деятельности и создания рабочих мест. За определенный период времени можно получить разрешение на постоянное проживание в стране, а впоследствии и гражданство;

брачная — регистрация брака с иностранцем является основанием для оформления вида на жительство. Во многих государствах получение гражданства через брак происходит по ускоренной процедуре;

инвестиционная — покупка недвижимости, инвестирование в акции и экономику страны дают право получить разрешение на проживание, а в некоторых странах — статус постоянного резидента и гражданство;

репатриация — предусматривает получение гражданства в упрощенном порядке на основании этнической или территориальной принадлежности.

Чтобы получить разрешение на иммиграцию, иностранец должен подать заявление в соответствующую миграционную службу и дождаться его рассмотрения уполномоченными сотрудниками.

Базовый пакет документов для иммиграции:

внутренний паспорт, удостоверяющий личность гражданина;

заграничный паспорт;

виза (при отсутствии безвизового режима);

свидетельство о рождении и браке;

документы, подтверждающие финансовую состоятельность;

свидетельство о рождении детей;

документы об образовании (аттестаты, дипломы, сертификаты);

справка об отсутствии судимости;

медицинские справки.

В зависимости от программы могут понадобиться документы, подтверждающие родственные связи с гражданами стран, приглашение от работодателя, документ, удостоверяющий зачисление в высшее учебное заведение и т. д. Стоит проверить сроки действия и актуальность представленных документов.

Поскольку оформление разрешения на иммиграцию является достаточно длительным, стоит заранее начать подготовку документов. Как показывают отзывы о Eudoc, эту задачу лучше поручить миграционным экспертам, чтобы избежать ошибок.

Как избежать ошибок при подготовке документов для переезда

Для начала рассмотрим типичные ошибки, которые часто допускают при подготовке документов для иммиграции:

неправильное написание имени и фамилии в анкете/заявлении;

неполное досье (включая отсутствие документа, являющегося основанием для получения визы, разрешения на временное или постоянное проживание);

несоблюдение срока действия загранпаспорта;

отсутствие апостиля на документах и нотариального заверения;

перевод выполнен неаккредитованным переводчиком или вообще отсутствует.

Чтобы переезд прошел успешно, стоит сначала проконсультироваться с юристами, которые хорошо разбираются в миграционном праве.

Советы от специалистов Eudoc, как подготовить документы для иммиграции и на что стоит обратить внимание:

ознакомьтесь с требованиями к кандидатам на получение визы или вида на жительство и законодательством выбранной страны;

составьте список необходимых документов (оригиналы и копии);

проверьте срок действия загранпаспорта и внутреннего паспорта;

позаботьтесь о переводе документов аккредитованным специалистом;

отметьте, какие документы должны иметь нотариальное заверение и апостиль.

Иммиграция может длиться как несколько месяцев, так и несколько лет. О том, как правильно подготовить документы, специалисты также рассказывают на консультации. Оставить заявку можно на сайте eudoc.com.ua.

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