Німеччина зробить все для того, щоб Північний потік-2 не запрацював – Мерц

Німеччина не дозволить запустити газопровід Північний потік-2, щоб послабити військову силу Росії.

Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц 28 травня під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Німеччина не дозволить запустити Північний потік-2

За словами Мерца, російський диктатор Володимир Путін ще тиждень тому анонсував меморандум про переговори, але його досі немає.

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Натомість на вихідних Київ знову зазнав масованих авіаударів. Як зазначив канцлер, це мова не миру, а – агресивної війни.

– Це ляпас всім тим, хто бореться за припинення вогню в Україні, – сказав Мерц.

Він заявив, що Німеччина посилюватиме тиск на Росію, щоб послабити військову машину Москви.

– Ми робимо це також для того, щоб прокласти шлях для переговорів. Я говорю від імені Німеччини. У зв’язку з цим ми зробимо все для того, щоб Nordstream-2 не запрацював, – наголосив Фрідріх Мерц.

Раніше ЗМІ повідомляли, що канцлер Німеччини активно підтримує ідею ЄС про заборону Північного потоку. Це допоможе Берліну уникнути тиску з боку РФ і США.

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