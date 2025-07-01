Скандал из-за сандалий: Prada обвиняют в культурной апроприации

Итальянский модный дом Prada попал в скандал после показа в Милане, где модели продефилировали в кожаных сандалиях, напоминающих традиционные Колхапури-чаппалы – аутентичную индийскую обувь из Колхапура.

Публику возмутило то, что бренд не указал происхождение дизайна сандалий, что вызвало обвинения в культурной апроприации.

Реакция Индии – претензии к Prada

После показа Торгово-промышленная палата Махараштры подала официальную жалобу от имени тысяч производителей сандалий из Колхапура. Президент палаты Лалит Ганди отметил, что обувь Prada имеет сильное сходство с традиционными кожаными сандалиями, которые в 2019 году получили официальное подтверждение происхождения из Колхапура как уникальный региональный продукт.

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Сандалии, изготовленные из буйволиной кожи, имеют характерную плетеную Т-образную застежку и используются как фермерами, так и предпринимателями. Их история уходит корнями в XII век.

Ответ Prada на обвинения

В письме к палате руководитель направления корпоративной социальной ответственности Prada Лоренцо Бертелли отметил, что модель находится на “начальном этапе дизайна”, и выразил готовность к “содержательному диалогу” с индийскими ремесленниками.

– Мы признаем, что эти сандалии вдохновлены традиционной индийской обувью ручной работы с многовековой историей, – говорится в обращении.

Этот случай стал поводом для более широких дискуссий о том, как модная индустрия использует чужое наследие без компенсации его авторам.

– В Индии такие сандалии стоят около $12, тогда как Prada продает их за более чем $800. Индийские ремесленники теряют, пока глобальные бренды зарабатывают на нашей культуре, – заявил глава корпорации RPG Group Харш Гоенка.

Несмотря на возмущение, некоторые эксперты считают, что скандал может привлечь внимание молодежи к традиционной индийской моде. Основательница бренда Needledust Ширин Манн заявила, что сандалии долгое время не воспринимались в Индии как часть “престижного” сегмента, однако теперь ситуация может измениться.

После показа Prada, по данным Google Trends и местных СМИ, возросло количество поисковых запросов об аутентичной обуви, заметно вырос и интерес покупателей.

Источник : The Guardian

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