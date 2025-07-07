Імпортозаміщення зазнало краху: у РФ прогнозується дефіцит пізніх овочів

У Росії виникла загроза дефіциту овочів пізнього врожаю, посівна кампанія яких триває зараз. Критичною ситуація є із насінням моркви, буряка та картоплі.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Криза в агропромисловому комплексі РФ

Росіяни майже все насіння закуповували за кордоном, зокрема в Нідерландах, звідки надходило 80% імпорту. Але з липня 2025 року Росія заборонила ввезення насіння та саджанців з Нідерландів нібито через виявлені у них хвороби.

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– Однак насправді ця заборона є частиною продовольчої політики РФ, яка намагається створити імідж держави, що сама здатна вводити санкції проти “недружніх” країн, – наголошують у ЦПД.

У РФ немає свого власного насіннєвого фонду — програма імпортозаміщення в аграрній сфері зазнала цілковитого краху. На сьогодні в Росії сильно зросли ціни на овочі.

Ситуація настільки загрозлива, що в російському уряді пропонують запровадити державне регулювання цін на овочі борщового набору, зазначають у ЦПД.

– За агресивну зовнішню політику РФ, її намагання відігравати роль глобального геополітичного гравця платять усі росіяни. Цю плату, серед іншого, вони бачать у все більших чеках на базові продукти харчування, – підсумовують у Центрі протидії дезінформації.

Варто зазначити, що за підсумками 2024 року врожай картоплі в Росії різко знизився – на 20%.

За словами глави Мінсільгоспу Оксани Лут, у 2024 році зібрали 8,6 млн т картоплі, а для забезпечення внутрішнього споживання потрібно 8 млн т.

Раніше Центр протидії дезінформації повідомляв, що у РФ хочуть впровадити плату для прокату іноземного кіно.

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