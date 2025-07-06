Михалков у РФ пропонує податок на показ іноземного кіно: що кажуть у ЦПД

У Росії хочуть впровадити платний “вхідний квиток” для іноземного кіно, повідомляє Центр протидії дезінформації.

У Росії впроваджують “вхідний квиток” для іноземного кіно

Союз кінематографістів РФ підтримав ініціативу режисера Микити Михалкова, відомого прихильника політики Кремля, щодо запровадження нового бар’єру для іноземного кіно.

Йдеться про обов’язкову сплату 5 млн рублів (понад $63 тис.) лише за розгляд заявки на прокат зарубіжного фільму в Росії.

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Окрім цього, 10% прибутків від показу іноземних стрічок планують спрямовувати на підтримку російського кіно. Фактично, йдеться про впровадження “податку на кінопропаганду”, що спрямований на фінансування фільмів, вигідних державній ідеології.

Такі зміни мають дві ключові цілі — ускладнити доступ іноземного контенту до російських кінотеатрів і перенаправити отримані кошти на розвиток контрольованого Кремлем кіновиробництва.

Умови стають настільки невигідними, що міжнародні студії, ймовірно, відмовляться працювати з ринком РФ.

Влада РФ продовжує курс на культурну ізоляцію та контроль над інформаційним полем.

– У такий спосіб влада РФ здійснює черговий крок до інформаційної ізоляції росіян та монополізації державою культурного простору. Російський глядач змушений буде споживати переважно внутрішній продукт — ідеологічно контрольоване державою пропагандистське кіно, – зазначили в ЦПД.

Формально це подається як стимул для розвитку національного кінематографа, однак фактично є черговим інструментом цензури.

Фото: ЦПД

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