Президент Литви Гітанас Науседа заявив про готовність виступити посередником у врегулюванні дипломатичного конфлікту між Україною та Польщею, якщо Київ і Варшава самі звернуться з таким проханням.

Про це повідомляє LRT.

Литва про посередництво у конфлікті між Варшавою та Києвом

За його словами, наразі обидві країни прагнуть вирішити суперечку самостійно, однак він готовий допомогти, щоб не допустити погіршення відносин між двома близькими партнерами.

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– Я готовий зробити все, щоб запобігти розриву цього зв’язку між двома близькими нам народами – Польщею та Україною, – заявив Науседа.

Литовський президент також повідомив, що під час візиту до Польщі планує у приватній розмові обговорити ситуацію з президентом Каролем Навроцьким. За його словами, важливо зрозуміти причини конфлікту та знайти шлях до нормалізації відносин.

Напруження між Києвом і Варшавою виникло після рішення Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди – Ордена Білого Орла. Наступного дня президент України відправив поштою нагороду.

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що цей крок був вигідний Росії та здивував союзників.

Причиною суперечки стало рішення Зеленського надати військовій частині почесне звання героїв УПА (Української повстанської армії). У Польщі наполягають на визнанні відповідальності УПА за масові вбивства поляків під час Другої світової війни, тоді як Україна розглядає УПА як частину національно-визвольного руху.

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