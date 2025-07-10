Путін, можливо, втратив шанс миру шляхом переговорів – NYT

Відносини між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним суттєво погіршилися, хоча після обрання Трампа вони виглядали перспективно для Кремля.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в американській адміністрації.

Трамп більше не підтримує Путіна: причини зміни позиції США

За даними видання, новообраний президент США спочатку ставився до Путіна з повагою. Адміністрація Трампа скептично сприймала ідею вступу України до НАТО, була готова миритися з російським контролем над окупованими територіями та навіть розглядала можливість визнання анексії Криму. Усе це, як пише газета, фактично реалізовувало чимало військових цілей Росії.

Зараз дивляться

– Це була своєрідна мирна пропозиція. Але Путін зробив грубу помилку і перетворив потенційного союзника в Білому домі на скептика, – пише NYT.

Зокрема, у лютому цього року Трамп публічно розкритикував президента України Володимира Зеленського, назвавши його невдячним, а Путіна охарактеризував як жертву американського полювання на відьом. Після цього США почали чинити тиск на Київ, аби той погодився на угоду щодо корисних копалин.

Однак попри вигідні умови, Путін відкинув усі спроби домовленостей і продовжив обстріли території України. Як зазначає видання, саме небажання йти на компроміс змусило Трампа переглянути свою позицію.

– Ми чуємо багато маячні з боку Путіна, якщо казати по правді. Він завжди дуже приязний, але все це — насправді не має сенсу, — заявив президент США після кількох телефонних розмов із Путіним у 2025 році.

На думку деяких американських чиновників, Путін розраховував на захоплення нових українських територій — зокрема Херсона, Одеси або навіть Києва. У Вашингтоні такі наміри вважають абсолютно нереалістичними.

– Путін, засліплений самовпевненістю, неодноразово відкидав заклики до припинення вогню, і цим сам зруйнував можливість досягти миру шляхом переговорів, — підсумовує NYT.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.