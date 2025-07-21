Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Старша донька Полякової вийшла заміж: хто став обранцем
Усик – Дюбуа 2: текстова онлайн-трансляція бою
Як ухвалювали Декларацію про державний суверенітет України
Ми рекомендуємо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
3 хв.

Німеччина сприятиме терміновому наданню Україні п’яти Patriot – Пісторіус

Борис Пісторіус
Фото: Офіс президента

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час засідання Контактної групи з питань оборони у форматі Рамштайн підтвердив, що Україна надалі отримуватиме військову допомогу.

Рамштайн: Пісторіус про надання військової допомоги Україні

Як заявив Борис Пісторіус, постачання військової підтримки України стосується активізації зусиль, зокрема для посилення протиповітряної оборони.

За словами міністра оборони, Німеччина надасть додаткові системи ППО та необхідні боєприпаси.

Зараз дивляться

Крім цього, Пісторіус погодився з міністром оборони США Пітом Гегсетом, з яким він зустрівся під час візиту до Вашингтону минулого тижня, що Німеччина сприятиме терміновому наданню п’яти систем ППО Patriot.

– Ми узгоджуватимемо в тісній співпраці та взаємній довірі між партнерами протягом найближчих днів, як ми можемо цього досягти, – наголосив він.

Водночас Пісторіус пояснив, що Німеччина та партнери доєднаються до цих зусиль ресурсами у рамках посилення ППО України.

Міністр оборони ФРН подякував Бельгії, Данії, Швеції та Норвегії за значний внесок.

Борис Пісторіус розповів, що вже є ознаки того, що Німеччина разом з союзниками лише через кілька тижнів після поновлення ініціативи може значно перевершити успіхи минулого року.

Читайте також
Це питання не годин, а тижнів: Мерц про постачання Україні систем ППО Patriot
ППО Patriot для України: доставка може тривати тижнями – Мерц

Джерело: Інтерфакс-Україна

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніЗброя для УкраїниНімеччинаРамштайн
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь