Німеччина сприятиме терміновому наданню Україні п’яти Patriot – Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час засідання Контактної групи з питань оборони у форматі Рамштайн підтвердив, що Україна надалі отримуватиме військову допомогу.

Рамштайн: Пісторіус про надання військової допомоги Україні

Як заявив Борис Пісторіус, постачання військової підтримки України стосується активізації зусиль, зокрема для посилення протиповітряної оборони.

За словами міністра оборони, Німеччина надасть додаткові системи ППО та необхідні боєприпаси.

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Крім цього, Пісторіус погодився з міністром оборони США Пітом Гегсетом, з яким він зустрівся під час візиту до Вашингтону минулого тижня, що Німеччина сприятиме терміновому наданню п’яти систем ППО Patriot.

– Ми узгоджуватимемо в тісній співпраці та взаємній довірі між партнерами протягом найближчих днів, як ми можемо цього досягти, – наголосив він.

Водночас Пісторіус пояснив, що Німеччина та партнери доєднаються до цих зусиль ресурсами у рамках посилення ППО України.

Міністр оборони ФРН подякував Бельгії, Данії, Швеції та Норвегії за значний внесок.

Борис Пісторіус розповів, що вже є ознаки того, що Німеччина разом з союзниками лише через кілька тижнів після поновлення ініціативи може значно перевершити успіхи минулого року.

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