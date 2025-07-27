Трамп заявив про досягнення домовленості між Камбоджею та Таїландом щодо припинення вогню

Камбоджа і Таїланд погодилися оперативно напрацювати домовленість щодо повного припинення бойових дій.

Президент США Дональд Трамп приписав це своїй дипломатичній ініціативі.

Камбоджа та Таїланд готові припинити вогонь

– Обидві сторони прагнуть негайного припинення вогню та миру. Вони також прагнуть повернутися до торгового столу зі Сполученими Штатами, що, на нашу думку, недоречно робити, доки бойові дії не припиняться, — написав Трамп у Truth Social.

За його словами, він провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Камбоджі Хун Манетом та поінформував його про підсумки контактів із виконувачем обов’язки прем’єра Таїланду Пхумтамом Вечаячаєм.

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Президент США повідомив, що Пномпень і Бангкок домовилися якнайшвидше зустрітися, щоб оперативно погодити текст угоди про припинення вогню. Це, за його словами, має стати важливим кроком на шляху до стабільності в регіоні.

– Для мене було честю співпрацювати з обома країнами. Вони мають довгу й багату історію та культуру. Сподіваюся, вони будуть ладнати ще багато років. Коли все буде зроблено і настане мир, я з нетерпінням чекатиму на укладення наших торгових угод із обома! — підсумував Трамп.

Загострення між Камбоджею та Таїландом

Нагадаємо, у суботу, 26 липня, Таїланд оголосив про залучення своїх військово-морських сил до армії для захисту території на тлі ескалації конфлікту з Камбоджею.

За даними Міністерства оборони Таїланду, камбоджійські війська 25 липня здійснили вторгнення в провінцію Трат одразу в трьох напрямках.

У відповідь тайські сили розпочали контрнаступальні дії.

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