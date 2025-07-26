З’явилися десятки нових будівель: РФ розширює завод з виробництва Шахедів в Алабузі

Будівництво на заводі Алабуга на півдні РФ, де виробляють безпілотники типу Shahed, різко прискорилося, про що свідчать супутникові знімки, інформує CNN.

РФ розширює завод з виробництва Шахедів в Алабузі

В Алабузі супутники зафіксували десятки нових будівель. На думку експертів, серед них нові гуртожитки і виробничі приміщення.

Колишній інспектор ООН з озброєнь, який очолює американський аналітичний центр Інститут науки і міжнародної безпеки (ISIS) Девід Олбрайт та відстежує розширення Алабуги з 2022 року зауважив, що рішення про розбудову Алабуги вказують на те, що російський уряд налаштований на збільшення обсягів виробництва і довгострокові контракти.

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У 2023 році Алабуга почала виробляти дрони Shahed, і зараз там випускаються дешевші версії, які призначені для їх використання у якості приманок (відомі як Гербера).

З кінця 2024 року до середини липня цього року на супутникових знімках можна побачити щонайменше вісім нових складських споруд в Алабузі, поряд із будівлями, які раніше були ідентифіковані як виробничі потужності Шахедів. Деякі з них усе ще на стадії будівництва.

Супутникові знімки свідчать про суттєве розширення житлової інфраструктури для робітників на об’єкті в Алабузі. На зображенні від 12 липня зафіксовано щонайменше 104 однакових прямокутних споруди — повністю або частково зведені. Вони за розмірами збігаються з уже існуючими гуртожитками для працівників. Для порівняння, у лютому таких будівель було лише 15. Активне будівництво, ймовірно, розпочалося в березні — після танення снігу та приходу весни. Останні дані вказують на пришвидшення темпів — понад половина споруд, зафіксованих 12 липня, ще не існували 9 червня.

Компанія Стройтрест Алабуга, відповідальна за роботи на цьому об’єкті, в середині липня прибрала зі свого сайту розділ із детальним описом масштабного житлового проєкту під назвою Europa hostels. Водночас внутрішня презентація від 4 липня, ймовірно, показує реалізацію так званої другої черги будівництва. CNN підтвердила геолокацію дронових знімків із презентації — вони зроблені в Алабузі.

Аналітики з американського дослідницького центру ISIS на чолі з Олбрайтом підрахували, що після завершення будівництва нові гуртожитки зможуть розмістити до 40 000 працівників. Це, за словами експертів, може вказувати на суттєве збільшення виробничих потужностей із виготовлення безпілотників.

Офіційна інформація щодо темпів виробництва в Алабузі залишається засекреченою. Однак, за даними CNN, у період з січня по вересень 2024 року на цьому об’єкті виготовили понад 5700 дронів Shahed — у два рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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