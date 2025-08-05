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Трамп: Падіння цін на нафту на $10 змусить Путіна зупинити війну

Трамп
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що зниження світових цін на енергоносії може змусити президента РФ Володимира Путіна припинити війну проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю CNBC.

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— Якщо ціни на нафту впадуть ще на $10 за барель, Путіну не залишиться вибору, бо його економіка в поганому стані. Якщо енергія подешевшає достатньо, він перестане вбивати людей, — сказав Трамп.

Крім того, глава Білого дому повторив свою погрозу суттєво підвищити мита на товари з Індії через продовження закупівель російської нафти.

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— У них найвищі тарифи з усіх… Ми домовились про 25%, але я думаю, що збільшу їх дуже суттєво впродовж наступних 24 годин, бо вони купують російську нафту, підживлюють військову машину, і мені це не подобається, — заявив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вибудовує політику, яка цілеспрямовано підштовхує Росію до початку переговорів з Україною про припинення вогню.

На думку посла США при НАТО, очевидний наступний крок для спроб завершити війну – це вторинні санкції та тарифи проти країн, які закупляють російську нафту та фактично платять за війну проти України, зокрема це Китай, Індія та Бразилія.

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