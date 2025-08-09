У Британії підтвердили витік радіоактивної води з бази ядерних боєголовок Trident

Головне На базі у Шотландії стався витік радіоактивної води з низьким рівнем тритію у море

SEPA виявило недоліки в обслуговуванні та управлінні обладнанням

Міноборони та SEPA намагалися засекретити документи, посилаючись на нацбезпеку

Міноборони заявило, що не було небезпечних витоків і що безпека довкілля не постраждала

У Шотландії розгорівся скандал навколо однієї з найбільш секретних військових баз Великої Британії — об’єкта Coulport на Лох-Лонг, де зберігаються ядерні боєголовки для підводних човнів класу Vanguard з ракетами Trident.

Про це повідомляє The Guardian.

У Великій Британії з військової бази в море витекла радіоактивна вода: що відомо

Як стало відомо з офіційних документів, отриманих після шестирічної судової тяганини, через зношені водопровідні труби на базі стався витік радіоактивної води у море.

Розслідування, проведене Шотландським агентством з охорони довкілля (SEPA), встановило, що під час аварійних проривів у 2019 та 2021 роках низькі рівні тритію, який використовується у ядерних боєголовках, потрапили в Лох-Лонг. Один із наймасштабніших витоків стався у серпні 2019 року, коли значна кількість води затопила приміщення обробки боєголовок, після чого через відкритий дренаж вона опинилася у водоймі.

SEPA підкреслило, що рівень радіоактивності був дуже низьким і не становив загрози для здоров’я населення, проте жорстко розкритикувало ВМС Великої Британії за недоліки в обслуговуванні та прогалини в управлінні об’єктами, що призвели до виробництва непотрібних радіоактивних відходів.

За даними звітів, до половини обладнання на базі перевищило свій термін експлуатації на момент інцидентів. План заміни понад 1 500 старих труб, які перебували під ризиком розриву, SEPA назвала неоптимальним.

Приховування та боротьба за доступ до інформації

Документи про аварії тривалий час намагалися засекретити як Міністерство оборони Великої Британії, так і SEPA, аргументуючи це міркуваннями національної безпеки. Однак після розгляду справи комісаром із свободи інформації Шотландії Девідом Гамільтоном більшість матеріалів було оприлюднено. Він наголосив, що їхній зміст радше загрожував репутації, а не безпеці держави.

Матеріали свідчать, що після першого витоку в 2019 році Міноборони взяло на себе 23 зобов’язання щодо усунення недоліків, проте вже у 2021 році на базі сталися нові прориви труб, зокрема у приміщеннях, де також зберігалися радіоактивні речовини.

Реакція експертів і офіційні заяви

Експерти з безпеки ядерної зброї назвали повторювані витоки шокуючими і неприйнятними, а спроби приховати інформацію — обурливими. За словами Девіда Каллена з лондонського аналітичного центру BASIC, така недбалість у ядерній програмі є наслідком “нестачі належного нагляду” і відсутності сучасної системи управління активами навіть під час масштабної інфраструктурної модернізації на суму близько £2 млрд.

Водночас Міністерство оборони Великої Британії запевнило, що ніколи не допускало небезпечних для довкілля витоків, і заявило про максимальну відповідальність у поводженні з радіоактивними речовинами. SEPA повідомило, що після інцидентів на базі Coulport та сусідній Faslane було проведено суттєві покращення у сфері обслуговування та управління обладнанням, а подібні аварії більше не повторювалися.

База Coulport є ключовим елементом британської системи ядерного стримування. Тут ядерні боєголовки зберігаються та монтуються на ракети Trident, які встановлюються на підводні човни класу Vanguard. Після цього вони вирушають на секретні патрулі у рамках стратегії постійного морського ядерного чергування Великої Британії.

