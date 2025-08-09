В Британии подтвердили утечку радиоактивной воды из базы ядерных боеголовок Trident

Главное На базе в Шотландии произошла утечка радиоактивной воды с низким уровнем трития в море

SEPA выявило недостатки в обслуживании и управлении оборудованием

Минобороны и SEPA пытались засекретить документы, ссылаясь на нацбезопасность

Минобороны заявило, что не было опасных утечек и что безопасность окружающей среды не пострадала

В Шотландии разгорелся скандал вокруг одной из самых секретных военных баз Великобритании — объекта Coulport на Лох-Лонг, где хранятся ядерные боеголовки для подводных лодок класса Vanguard с ракетами Trident.

В Великобритании с военной базы в море вытекла радиоактивная вода: что известно

Как стало известно из официальных документов, полученных после шестилетней судебной тяжбы, из-за изношенных водопроводных труб на базе произошла утечка радиоактивной воды в море.

Расследование, проведенное Шотландским агентством по охране окружающей среды (SEPA), установило, что во время аварийных прорывов в 2019 и 2021 годах низкие уровни трития, который используется в ядерных боеголовках, попали в Лох-Лонг. Одна из самых масштабных утечек произошла в августе 2019 года, когда значительное количество воды затопило помещение обработки боеголовок, после чего через открытый дренаж она оказалась в водоеме.

SEPA подчеркнуло, что уровень радиоактивности был очень низким и не представлял угрозы для здоровья населения, однако жестко раскритиковало ВМС Великобритании за недостатки в обслуживании и пробелы в управлении объектами, которые привели к производству ненужных радиоактивных отходов.

По данным отчетов, до половины оборудования на базе превысило свой срок эксплуатации на момент инцидентов. План замены более 1 500 старых труб, которые находились под риском разрыва, SEPA назвала неоптимальным.

Сокрытие и борьба за доступ к информации

Документы об авариях долгое время пытались засекретить как Министерство обороны Великобритании, так и SEPA, аргументируя это соображениями национальной безопасности. Однако после рассмотрения дела комиссаром по свободе информации Шотландии Дэвидом Гамильтоном большинство материалов было обнародовано. Он отметил, что их содержание скорее угрожало репутации, а не безопасности государства.

Материалы свидетельствуют, что после первой утечки в 2019 году Минобороны взяло на себя 23 обязательства по устранению недостатков, однако уже в 2021 году на базе произошли новые прорывы труб, в частности в помещениях, где также хранились радиоактивные вещества.

Реакция экспертов и официальные заявления

Эксперты по безопасности ядерного оружия назвали повторяющиеся утечки шокирующими и неприемлемыми, а попытки скрыть информацию — возмутительными. По словам Дэвида Каллена из лондонского аналитического центра BASIC, такая халатность в ядерной программе является следствием «недостатка надлежащего надзора» и отсутствия современной системы управления активами даже во время масштабной инфраструктурной модернизации на сумму около £2 млрд.

В то же время Министерство обороны Великобритании заверило, что никогда не допускало опасных для окружающей среды утечек, и заявило о максимальной ответственности в обращении с радиоактивными веществами. SEPA сообщило, что после инцидентов на базе Coulport и соседней Faslane были проведены существенные улучшения в сфере обслуживания и управления оборудованием, а подобные аварии больше не повторялись.

База Coulport является ключевым элементом британской системы ядерного сдерживания. Здесь ядерные боеголовки хранятся и монтируются на ракеты Trident, которые устанавливаются на подводные лодки класса Vanguard. После этого они отправляются на секретные патрули в рамках стратегии постоянного морского ядерного дежурства Великобритании.

