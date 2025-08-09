США зафіксували одночасну появу п’яти китайських криголамів біля берегів Аляски

Збройні сили США і американська Берегова охорона зафіксували одночасну появу п’яти китайських криголамів в арктичному регіоні біля Аляски.

США відстежують появу криголамів Китаю біля Аляски

Видання The War Zone повідомляє, що Берегова охорона виявила і відреагувала на два китайських науково-дослідних судна, що працюють в арктичній зоні США. І в цей час відстежується загалом п’ять подібних суден в арктичній зоні США або поблизу неї.

Зокрема, 5 серпня літак C-130J Hercules з авіабази Кадьяк відреагував на запит китайських науково-дослідних суден Ji Di та Zhong Shan Da Xue Ji Di. Обидва судна рухалися на північний схід у Беринговому морі, пояснили в Береговій охороні США.

Зараз дивляться

А вже 6 серпня екіпаж катера Берегової охорони США Waesch (WMSL 751) знову відреагував на запит Zhong Shan Da Xue Ji Di, що рухався на північ в Чукотському морі над Полярним колом після проходження Берингової протоки.

Як зазначається, ця безпрецедентна присутність у 2,5 раза перевищує кількість криголамів, які Берегова охорона США нині здатна експлуатувати у всьому арктичному регіоні.

– Ще один криголам повинен бути зданий в експлуатацію в неділю. І в цей час ведуться роботи з будівництва ще декількох десятків, – йдеться у повідомленні.

Китайські криголами, зокрема кілька дослідницьких типів, перебувають під наглядом Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) і Північного командування ЗС США (NORTHCOM).

За словами представника NORTHCOM, хоча китайські судна діють у міжнародних водах і не становлять загрози для національної оборони США, однак їхня кількість збільшилася порівняно з минулими роками.

Він наголосив, що NORAD і USNORTHCOM продовжать стежити за переміщенням кораблів під час їхньої роботи в регіоні.

NORAD відповідає за ідентифікацію та попередження про морські маршрути, що представляють інтерес, а також тісно співпрацює з Канадою та міжвідомчими партнерами для виконання цього завдання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.