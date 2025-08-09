Європа та Україна представили свій план перемир’я у відповідь на пропозицію Путіна

Європейські країни та Україна підготували контрпропозицію щодо припинення вогню, яку вважають можливою основою для майбутніх переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним.

Про це повідомили два європейські чиновники, знайомі з перебігом перемовин, передає WSJ.

Європа та Україна представили контрпропозицію щодо перемир’я з Росією: що відомо

Європейський план було озвучено під час зустрічі з високопоставленими представниками США в Англії. Він відкидає російську пропозицію передати Москві українські території у Донецькій області в обмін на припинення вогню.

Зараз дивляться

У документі наголошується, що перемир’я має бути запроваджене до будь-яких інших кроків, а будь-який обмін територіями має відбуватися лише на взаємній основі. Крім того, будь-які поступки України мають супроводжуватися жорсткими гарантіями безпеки, включно з можливим вступом до НАТО.

Російська пропозиція, озвучена після візиту спецпосланця Трампа Стівена Віткоффа до Москви, передбачала, що Україна відмовиться приблизно від третини Донецької області, яку ще контролює, а лінія фронту буде заморожена на інших ділянках, зокрема в Запорізькій та Херсонській областях.

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що майбутнє України не може вирішуватися без участі самих українців, а європейці обов’язково мають бути частиною домовленостей, адже це питання безпеки всього континенту.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував план Путіна, назвавши його зведенням переговорів до обговорення неможливого і заявив, що Україна не віддаватиме свої території.

Європейські чиновники вважають, що російська пропозиція фактично дає Путіну все, що він хоче, в обмін на майже нічого, при цьому не вирішуючи питання гарантій для України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.