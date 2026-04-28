Під спадщиною розуміють усе рухоме та нерухоме майно, права, обов’язки та заборгованості, які належали померлій особі. Тобто спадщина містить все, чим володіла та що мала за життя померла особа. А це не завжди майно та активи, а ще й кредити та борги.

Чи можна відмовитися від спадщини

Право на спадкування виникає в день відкриття спадщини, тобто в день смерті людини або в день, з якого вона оголошується померлою.

В Україні можна відмовитися від спадщини у визначений законом період. Зазвичай прийняття спадщини відбувається у шестимісячний термін після відкриття справи. Саме у цей період особа має право відмовитися від майна. Після закінчення цього терміну оформити відмову буде неможливо.

Проте слід пам’ятати, що відмовитися можна лише від усієї спадщини, а не від її частини. Тут діє правило — або людина спадкує і приймає все, або нічого. Тобто не можна відмовитися від спадщини в частині боргів, а прийняти лише майно і кошти.

Від спадщини можна відмовитися:

За заповітом. Спадкоємець може відмовитися від спадщини на користь інших осіб, що є спадкоємцями за заповітом, згідно з Цивільним кодексом України За законом. Спадкоємець має право відмовитися від спадщини на користь одного зі спадкоємців за законом незалежно від черги (згідно з Цивільним кодексом України, 2 частина статті 1274).

Відмова від прийняття спадщини 2026: як оформити та куди звертатися

У Міністерстві юстиції пояснили, що подати заяву про відмову від спадщини можна тільки особисто.

Для цього необхідно звернутися до нотаріуса за місцем заведення спадкової справи. Він надасть зразок заяви та завірить її нотаріально. З собою необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт) та ІПН.

Зверніть увагу! Якщо заява про відмову подається спадкоємцем особисто, то нотаріальне посвідчення справжності його підпису не вимагається.

На заяві обов’язково ставиться вхідний номер, дата і час, а сам документ нотаріус підшиває до матеріалів спадкової справи. Також вона підлягає реєстрації у Книзі обліку і реєстрації спадкових справ у день її надходження.

Заяву про відмову від спадщини від імені малолітньої (віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) або недієздатної особи можуть подати батьки, усиновлювачі, органи опіки та піклування.

Не приймаються заяви про відмову від спадщини, складені від імені представників спадкоємців, що діють на підставі довіреностей.

Після оформлення відмови від прийняття спадщини майно або відповідна частка у спадщині переходить до інших спадкоємців.

Якщо інших спадкоємців немає або ж усі спадкоємці (і за заповітом, і за законом) відмовилися від прийняття спадщини і її немає кому спадкувати, то майно та спадщина визнається відумерлою. Вона переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.

Що буде, якщо відмовитися від спадщини

Спадкоємці мають право відкликати заяву про відмову від спадщини протягом терміну, встановленого Цивільним кодексом України (ст. 1270), тобто шестимісячного строку з моменту відкриття спадщини.

Нотаріус під час подання заяви зобов’язаний роз’яснити спадкоємцям всі нюанси цього процесу, оскільки плани можуть змінитися. Відкликання відмови від спадщини також подається особисто спадкоємцем у письмовому вигляді тому самому нотаріусу, в якого було складено заяву про відмову.

Також можна оскаржити відмову від спадщини. Це можна зробити через суд. Для цього заявник повинен зібрати всі необхідні документи та навести докази.

Оскаржити відмову можна лише у виняткових випадках. До них належать:

відмова, що була зроблена недієздатною особою;

якщо особа була обманута;

у разі погрози вчинення фізичної розправи.

Якщо суд визнає наведені докази вагомими, то він скасує оформлену відмову на спадок.

