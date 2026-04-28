Міністерство закордонних справ України викликало надзвичайного і поважного посла Ізраїлю Міхаеля Бродського, щоб вручити йому ноту протесту за систематичне надходження до його країни незаконно викраденого росіянами з тимчасово окупованих територій (ТОТ) зерна.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому пресслужбою відомства.

Нота протесту Ізраїлю: що відомо

Зазначається, що українська сторона наголосила, що походження цього зерна достеменно встановлене, а схеми його приховування, зокрема перевантаження “борт-борт” у Чорному морі, добре відомі, зокрема ізраїльським компетентним органам.

– Попри це, відповідні вантажі продовжують потрапляти до ізраїльських портів і вводитися в комерційний обіг… ігнорування ізраїльською стороною офіційних звернень України та запитів про міжнародну правову допомогу, включно із проханням затримати судна та вантажі, фактично створює умови для легалізації викраденого українського зерна, – йдеться в тексті заяви.

У МЗС наголосили, що не розглядають ці випадки як поодинокі інциденти, адже відомо, що це є системною практикою, яка має ознаки свідомого сприяння незаконній економічній діяльності, пов’язаній з тимчасовою окупацією українських територій, а також обходу санкцій.

– Окремо підкреслюємо, що йдеться не лише про Ізраїль: українська сторона системно реагує та протидіє такій діяльності РФ в усіх географіях, – зазначили у відомстві.

Українська сторона також звернула увагу на неприйнятний дисонанс, коли на тлі підтримки Україною безпеки Ізраїлю та рішень щодо протидії терористичним загрозам, зокрема пов’язаним з Іраном, Ізраїль фактично допускає імпорт краденого українського зерна з Російської Федерації.

Через це Україна вимагає від ізраїльської сторони невідкладно вжити заходів для припинення імпорту викраденого зерна та унеможливлення його розвантаження в ізраїльських портах.

Вивезення краденого українського зерна в Ізраїль: що відомо

Раніше Україна направила Ізраїлю запит про арешт судна з краденим на ТОТ зерном.

Розслідування ізраїльського видання Haaretz вказує, що це був не перший випадок, коли викрадене з України зерно імпортувалося на ізраїльський ринок.

Фактично, до 2023 року, приблизно через рік після масштабного вторгнення РФ, до Ізраїлю прибуло щонайменше два судна з викраденим зерном, і щонайменше одне з них розвантажили.

Згідно з інформацією, отриманою Haaretz, 2026 року в Ізраїлі вже було розвантажено чотири партії викраденого українського зерна. Ще одне підозріле судно прибуло до бухти Хайфи в неділю вранці і чекало своєї черги на вхід до порту.

Україна в попередній офіційній заяві наголосила, що для Ізраїлю неприйнятно дозволяти імпорт викрадених товарів.

Однак міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар, реагуючи цю ситуацію, заявив, що “звинувачення не є доказами”, а докази, що підтверджують ці звинувачення, нібито досі не надано.

