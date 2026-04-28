Україна вручила ноту протесту послу Ізраїлю через судна з викраденим зерном
- Україна вручила Ізраїлю ноту протесту через зерно з ТОТ.
- МЗС заявило про системний імпорт викраденої продукції.
- Київ вимагає зупинити розвантаження таких вантажів у портах Ізраїлю.
Міністерство закордонних справ України викликало надзвичайного і поважного посла Ізраїлю Міхаеля Бродського, щоб вручити йому ноту протесту за систематичне надходження до його країни незаконно викраденого росіянами з тимчасово окупованих територій (ТОТ) зерна.
Нота протесту Ізраїлю: що відомо
Зазначається, що українська сторона наголосила, що походження цього зерна достеменно встановлене, а схеми його приховування, зокрема перевантаження “борт-борт” у Чорному морі, добре відомі, зокрема ізраїльським компетентним органам.
– Попри це, відповідні вантажі продовжують потрапляти до ізраїльських портів і вводитися в комерційний обіг… ігнорування ізраїльською стороною офіційних звернень України та запитів про міжнародну правову допомогу, включно із проханням затримати судна та вантажі, фактично створює умови для легалізації викраденого українського зерна, – йдеться в тексті заяви.
У МЗС наголосили, що не розглядають ці випадки як поодинокі інциденти, адже відомо, що це є системною практикою, яка має ознаки свідомого сприяння незаконній економічній діяльності, пов’язаній з тимчасовою окупацією українських територій, а також обходу санкцій.
– Окремо підкреслюємо, що йдеться не лише про Ізраїль: українська сторона системно реагує та протидіє такій діяльності РФ в усіх географіях, – зазначили у відомстві.
Українська сторона також звернула увагу на неприйнятний дисонанс, коли на тлі підтримки Україною безпеки Ізраїлю та рішень щодо протидії терористичним загрозам, зокрема пов’язаним з Іраном, Ізраїль фактично допускає імпорт краденого українського зерна з Російської Федерації.
Через це Україна вимагає від ізраїльської сторони невідкладно вжити заходів для припинення імпорту викраденого зерна та унеможливлення його розвантаження в ізраїльських портах.
Вивезення краденого українського зерна в Ізраїль: що відомо
Раніше Україна направила Ізраїлю запит про арешт судна з краденим на ТОТ зерном.
Розслідування ізраїльського видання Haaretz вказує, що це був не перший випадок, коли викрадене з України зерно імпортувалося на ізраїльський ринок.
Фактично, до 2023 року, приблизно через рік після масштабного вторгнення РФ, до Ізраїлю прибуло щонайменше два судна з викраденим зерном, і щонайменше одне з них розвантажили.
Згідно з інформацією, отриманою Haaretz, 2026 року в Ізраїлі вже було розвантажено чотири партії викраденого українського зерна. Ще одне підозріле судно прибуло до бухти Хайфи в неділю вранці і чекало своєї черги на вхід до порту.
Україна в попередній офіційній заяві наголосила, що для Ізраїлю неприйнятно дозволяти імпорт викрадених товарів.
Однак міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар, реагуючи цю ситуацію, заявив, що “звинувачення не є доказами”, а докази, що підтверджують ці звинувачення, нібито досі не надано.