Другий лічильник електроенергії: хто має його встановити у 2026 році
- Другий лічильник електроенергії потрібен лише тоді, коли за однією адресою поєднуються побутове споживання і бізнес.
- Якщо електроенергію для підприємництва оплачувати за побутовим тарифом, можливі донарахування, штрафи і навіть кримінальна відповідальність.
- Зекономити на світлі можна завдяки двозонним лічильникам: вночі тариф удвічі нижчий.
Вартість електроенергії для побутових споживачів і для бізнесу в Україні різна. Саме тому в окремих випадках виникає потреба встановлювати другий лічильник електроенергії.
Кому потрібен другий лічильник електроенергії, читайте в нашому матеріалі.
Що змінилося в правилах перевірки лічильників
У Кабміні оновили підхід до перевірки приладів обліку води, газу та електроенергії. Зміни внесли до постанови №117 від 24 лютого 2016 року.
У Міністерстві економіки наголосили, що тепер процедура стала чіткою і зрозумілою. Там пояснили, що мова йде про те, щоб компанії, які перевіряють лічильники, працювали за однаковими правилами, а сам процес був прозорішим.
У відомстві також підкреслили, що саме за показниками лічильників формуються платіжки для мільйонів людей, тому держава хоче краще контролювати, хто і як проводить перевірки.
Хто має встановити другий лічильник електроенергії
У Закарпаттяобленерго нагадали просте правило, відповідно до якого за однією адресою для побутових потреб зазвичай ставиться один лічильник. Це прямо прописано в Кодексі комерційного обліку електроенергії, пункт 5.1.19.
Тобто, якщо це квартира або приватний будинок і електроенергія використовується тільки для побуту, то установка другого лічильника електроенергії не потрібна. Але ситуація змінюється, якщо частина електрики йде на бізнес.
Кому потрібен другий лічильник електроенергії:
- Другий лічильник електроенергії потрібен тоді, коли за однією адресою змішується побутове і комерційне використання.
- Найтиповіші випадки, коли в квартирі або будинку працює магазин, салон, майстерня чи невеликий офіс, куди приходять клієнти. У такій ситуації електроенергію потрібно рахувати окремо.
- Також окремий облік потрібен, якщо для роботи використовується потужне обладнання, наприклад, верстати, професійні прилади чи інша техніка, яка споживає багато світла.
Водночас якщо людина просто працює з дому за ноутбуком, другий лічильник не вимагається. Це не вважається комерційним навантаженням на мережу.
Другий лічильник електроенергії: штраф
Якщо електроенергія використовується для бізнесу, а облік не розділений, енергокомпанія може зробити перерахунок і донарахування за комерційним тарифом. У таких випадках споживач фактично переплачує заднім числом.
У Прикарпаттяобленерго звернули увагу, що використовувати звичайний побутовий лічильник для ведення бізнесу неправильно і ризиковано. Там підкреслюють, коли підприємець платить за світло за нижчим “домашнім” тарифом, хоча фактично використовує його для роботи, це вважається порушенням.
Енергетики пояснюють, що така практика — це не просто спроба зекономити. По суті, це створює нерівні умови для інших підприємців, які чесно платять за електроенергію за комерційними тарифами. У результаті виникає нечесна конкуренція на ринку.
Ба більше, за такі дії передбачена відповідальність. Йдеться як про адміністративні штрафи, так і про можливі серйозніші наслідки. У окремих випадках це може стати підставою навіть для відкриття кримінального провадження.
У компанії наголошують, якщо людина фактично веде підприємницьку діяльність, але досі розраховується за побутовим тарифом, варто не чекати перевірок, а самостійно звернутися до оператора системи розподілу і переукласти договір та встановити ще один прилад обліку.
Як можна зменшити витрати на електроенергію
Українці можуть економити завдяки багатозонним лічильникам.
Двозонні лічильники працюють за принципом день-ніч. Вночі електроенергія дешевша — з 23:00 до 7:00 діє знижений тариф, а вдень — стандартний.
Станом на квітень 2026 року денний тариф становить 4,32 грн за кВт·год, нічний — 2,16 грн за кВт·год.