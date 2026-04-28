Вартість електроенергії для побутових споживачів і для бізнесу в Україні різна. Саме тому в окремих випадках виникає потреба встановлювати другий лічильник електроенергії.

Кому потрібен другий лічильник електроенергії, читайте в нашому матеріалі.

Що змінилося в правилах перевірки лічильників

У Кабміні оновили підхід до перевірки приладів обліку води, газу та електроенергії. Зміни внесли до постанови №117 від 24 лютого 2016 року.

Зараз дивляться

У Міністерстві економіки наголосили, що тепер процедура стала чіткою і зрозумілою. Там пояснили, що мова йде про те, щоб компанії, які перевіряють лічильники, працювали за однаковими правилами, а сам процес був прозорішим.

У відомстві також підкреслили, що саме за показниками лічильників формуються платіжки для мільйонів людей, тому держава хоче краще контролювати, хто і як проводить перевірки.

Хто має встановити другий лічильник електроенергії

У Закарпаттяобленерго нагадали просте правило, відповідно до якого за однією адресою для побутових потреб зазвичай ставиться один лічильник. Це прямо прописано в Кодексі комерційного обліку електроенергії, пункт 5.1.19.

Тобто, якщо це квартира або приватний будинок і електроенергія використовується тільки для побуту, то установка другого лічильника електроенергії не потрібна. Але ситуація змінюється, якщо частина електрики йде на бізнес.

Кому потрібен другий лічильник електроенергії:

Другий лічильник електроенергії потрібен тоді, коли за однією адресою змішується побутове і комерційне використання.

Найтиповіші випадки, коли в квартирі або будинку працює магазин, салон, майстерня чи невеликий офіс, куди приходять клієнти. У такій ситуації електроенергію потрібно рахувати окремо.

Також окремий облік потрібен, якщо для роботи використовується потужне обладнання, наприклад, верстати, професійні прилади чи інша техніка, яка споживає багато світла.

Водночас якщо людина просто працює з дому за ноутбуком, другий лічильник не вимагається. Це не вважається комерційним навантаженням на мережу.

Другий лічильник електроенергії: штраф

Якщо електроенергія використовується для бізнесу, а облік не розділений, енергокомпанія може зробити перерахунок і донарахування за комерційним тарифом. У таких випадках споживач фактично переплачує заднім числом.

У Прикарпаттяобленерго звернули увагу, що використовувати звичайний побутовий лічильник для ведення бізнесу неправильно і ризиковано. Там підкреслюють, коли підприємець платить за світло за нижчим “домашнім” тарифом, хоча фактично використовує його для роботи, це вважається порушенням.

Енергетики пояснюють, що така практика — це не просто спроба зекономити. По суті, це створює нерівні умови для інших підприємців, які чесно платять за електроенергію за комерційними тарифами. У результаті виникає нечесна конкуренція на ринку.

Ба більше, за такі дії передбачена відповідальність. Йдеться як про адміністративні штрафи, так і про можливі серйозніші наслідки. У окремих випадках це може стати підставою навіть для відкриття кримінального провадження.

У компанії наголошують, якщо людина фактично веде підприємницьку діяльність, але досі розраховується за побутовим тарифом, варто не чекати перевірок, а самостійно звернутися до оператора системи розподілу і переукласти договір та встановити ще один прилад обліку.

Як можна зменшити витрати на електроенергію

Українці можуть економити завдяки багатозонним лічильникам.

Двозонні лічильники працюють за принципом день-ніч. Вночі електроенергія дешевша — з 23:00 до 7:00 діє знижений тариф, а вдень — стандартний.

Станом на квітень 2026 року денний тариф становить 4,32 грн за кВт·год, нічний — 2,16 грн за кВт·год.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.