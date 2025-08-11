Кремль хоче використати саміт на Алясці для розколу між США та Європою – ISW

Росія намагається перетворити заплановану зустріч на Алясці між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним не на реальні мирні переговори, а на інструмент для роз’єднання Сполучених Штатів та Європи.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

РФ може скористатися зустріччю на Алясці

Аналітики звертають увагу на останні заяви російських посадовців, які свідчать про наміри Кремля посварити Вашингтон і європейських союзників.

10 серпня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у своєму Telegram-каналі заявив, що Європа нібито намагається завадити США допомогти зупинити війну в Україні.

Лідер ЛДПР Леонід Слуцький звинуватив європейські країни у проведенні “антиросійської політики” та перешкоджанні швидкому врегулюванню конфлікту.

Того ж дня російський політолог Сергій Марков у коментарі The Washington Post сказав, що головна мета Москви на саміті виставити Україну та Європу перешкодою на шляху до миру.

Він заявив, що Росія не планує робити жодних поступок і єдиний варіант компромісу, який готова розглянути. Зокрема припинення бойових дій після захоплення Одеської, Харківської, Херсонської та Запорізької областей.

Марков висловив сподівання, що Дональд Трамп усвідомить, що головною причиною війни є президент України Володимир Зеленський, а другою європейські лідери, “але не Росія”.

Що кажуть аналітики

Аналітики інституту нагадують, що і українська, і європейська влада неодноразово демонстрували готовність вести добросовісні переговори та підписувати змістовні угоди про припинення вогню.

Натомість Росія системно відкидала такі ініціативи, прагнучи додаткових поступок та успіхів на фронті.

В ISW вважають, що Кремль тривалий час намагається послабити єдність між США, Європою та Україною у межах ширшої кампанії, спрямованої на зменшення західної підтримки Києва.

Росія, за оцінкою експертів, залишається непохитною у своїх воєнних цілях.

Зокрема недопущення вступу України до НАТО, зміни влади на проросійську та демілітаризації країни, що фактично означало б її капітуляцію.

– Росія, з великою ймовірністю, буде порушувати і використовувати у власних цілях будь-які майбутні угоди щодо припинення вогню, звинувачуючи в порушеннях саме Україну, як вона неодноразово робила навесні 2025 року, – підкреслюють в ISW.

Зустріч Трампа з Путіним

15 серпня Дональд Трамп планує зустрітися з Володимиром Путіним на Алясці, щоб обговорити завершення війни та можливості довгострокового миру.

Американський президент не виключив, що за підсумками переговорів сторонам, ймовірно, доведеться поступитися частиною територій.

Володимир Зеленський у відповідь заявив, що передача будь-яких українських земель агресору неможлива.

