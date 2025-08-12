В Угорщині скандал через таємну дачу Орбана з приватним зоопарком

В Угорщині розгорівся скандал після того, як незалежний депутат Акош Хадхазі опублікував фотографії недобудованого маєтку прем’єр-міністра Віктора Орбана у Хатванпусті, на території якого є пальмовий сад та приватний зоопарк.

Про це повідомляють угорські медіа HVG та Telex.

Орбан називає палац “фермою батька”

Хадхазі оприлюднив світлини маєтку сім’ї Орбанів, який, за словами міністра, відповідального за канцелярію прем’єра, сам Орбан називає фермою свого батька.

Зараз дивляться

Депутат уточнив, що фото зробив робітник ще чотири роки тому, але швидко залишив об’єкт, бо йому стало “гидко” працювати.

За словами Хадхазі, зараз будівельники працюють у більш закритому режимі — при вході у них забирають телефони та навіть погрожують.

На оприлюднених кадрах видно облаштовані підігрівом бруківку та підземний коридор, що з’єднує будівлі.

— Ну, якщо це ферма, то дуже дивна, — іронізував депутат у Facebook, публікуючи фото розкішного комплексу.

Тисячі угорців приїхали подивитися на “зебри, як у Януковича”

Хадхазі організував екскурсію до Хатванпусти, яку відвідали кілька тисяч угорців.

Вони побачили напівдобудовану “ферму” або, як дехто казав, бароковий замок із бібліотекою, алеєю, каплицею, пальмовим садом, фонтанами, підземним гаражем, ставком та приватним зоопарком.

Угорські журналісти порівняли атмосферу з візитами українців до резиденції експрезидента Віктора Януковича.

Екзотичних тварин було так багато, що навіть поспіхом зведений земляний вал, поліцейська охорона та мобільні огорожі не змогли сховати зебр, антилоп і буйволів від поглядів відвідувачів.

Опозиція обіцяє перевірити активи за 20 років

За словами Хадхазі, під час будівництва знесли кілька класицистичних пам’яток архітектури.

При цьому, згідно з енергетичними сертифікатами, офіційний дозвіл просили надати на спорудження житлового будинку, а не ферми.

Лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадяр пообіцяв, що у разі приходу до влади ініціює розслідування активів за останні 20 років щодо всіх колишніх членів уряду.

Національне управління з розшуку активів, за його словами, зможе допитувати як інвесторів, так і робітників, що працювали на будівництві резиденції Орбана.

Фото: Акош Хадзарі

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.