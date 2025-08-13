Зеленський сподівається, що припинення вогню буде головною темою зустрічі Трампа і Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на обговорення припинення вогню під час зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, яка відбудеться в п’ятницю на Алясці.

Про це глава держави заявив під час спільної пресконференції з Фрідріхом Мерцом у Берліні.

Зеленський розповів про головні очікування від зустрічі Трампа і Путіна: що відомо

Зеленський наголосив, що саме ця тема має стати центральною у переговорах між лідерами США та РФ. За його словами, Трамп неодноразово публічно підтримував ідею негайного припинення вогню в Україні.

– Ми говорили про зустріч на Алясці, ми сподіваємось, що центральною темою на зустрічі буде припинення вогню, негайне припинення вогню. Про це неодноразово говорив президент Сполучених Штатів Америки. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясці у нас буде з ним контакт і ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть, і ми визначимо наступні наші вже взаємні кроки, – сказав Зеленський.

Він також заявив, що перед зустріччю на Алясці Путін намагається створити враження, ніби здатен захопити всю Україну та не боїться санкцій.

– Я сказав президенту США і всім нашим європейським колегам, що Путін блефує. Він старається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх напрямках українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Також Путін блефує, начебто санкції для нього не важливі і що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б’ють по російській воєнній економіці, – сказав Зеленський.

Також федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що під час телеконференції за участю Зеленського та лідерів європейських країн президент США Дональд Трамп заявив про свій намір зробити припинення вогню одним із головних пріоритетів на зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці.

– Президент Трамп хоче це поставити як пріоритет в п’ятницю під час зустрічі з Путіним. Я сподіваюсь, що дійде до певного узгодження, бо за попередні три роки всі розмови з ним приводили до посилення військової відповіді, – заявив Мерц.

