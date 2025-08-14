США запровадили санкції проти російської компанії А7 та криптобіржі Grinex

Міністерство фінансів США через підрозділ OFAC включило до санкційного списку SDN компанію А7 та низку пов’язаних із нею підприємств та криптовалютних платформ, звинувачених в обході обмежень.

Про це повідомило Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

Компанію А7 та низку підприємств включено до списку санкцій США

Компанія А7 була створена за участю російського банку ПСБ. Вона орієнтована на розрахунки у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Під обмеження також потрапили ТОВ А7 Агент і ТОВ А71, криптовалютна біржа Grinex, платформи Exved та INDEFI Smartbank, естонська компанія Garantex Europe (юридична особа криптобіржі Garantex) і киргизька Old Vector.

За даними Мінфіну США, біржа Grinex була заснована працівниками російської криптобіржі Garantex, яка перебуває у списку SDN з 2022 року.

Вона застосовувала схему із залученням Old Vector, А7 та пов’язаних із ними компаній для обходу санкцій.

До чорного списку також внесено співзасновника Garantex Сергія Менделєєва, який має контроль над Exved та INDEFI Smartbank.

Міністерство юстиції США раніше інформувало, що 6 березня спільно з правоохоронцями Німеччини та Фінляндії було ліквідовано онлайн-інфраструктуру Garantex, яка підозрюється у порушенні санкційного режиму та відмиванні незаконно отриманих коштів.

Частка банку ПСБ у компанії А7 становить 49%. Її партнером у цьому проєкті є бізнесмен Ілан Шор, який очолює операційну дочірню компанію А7 Агент.

У липні фірма збільшила статутний капітал з 10 млн рублів до 12,7 млрд рублів.

А7 була створена восени минулого року й надає послуги російським експортерам та імпортерам для проведення розрахунків із закордонними контрагентами.

У травні цього року компанія потрапила під санкції Великої Британії, а в липні – під обмеження Європейського Союзу.

Санкційний список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) – перелік фізичних та юридичних осіб, який веде OFAC (Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США).

Туди потрапляють особи, компанії, судна чи організації, які, на думку уряду США, причетні до тероризму, корупції, відмивання коштів, агресії, порушення прав людини чи іншим чином становлять загрозу.

Усім американським компаніям, банкам і громадянам заборонено вести будь-які фінансові чи ділові операції з фігурантами списку.

Активи цих осіб або підприємств у США або під контролем американських структур блокуються.

