Голови МЗС G7 проведуть онлайн-зустріч до Дня Незалежності України

З нагоди свята Дня Незалежності України голови МЗС країн G7 проведуть онлайн-зустріч.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Італії.

Голови МЗС країн G7 проведуть онлайн-зустріч: що відомо

Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні заявив, що підтримує Київ у досягненні справедливого та тривалого миру.

Зараз дивляться

Відомо, що зустріч скликана канадським головуванням розпочалась 24 серпня о 14:00 (15:00 за Київським часом).

– Це також стане нагодою підбити підсумки зустрічі лідерів у Вашингтоні 18 серпня та обговорити перспективи миру в Україні, – йдеться у заяві МЗС Італії.

Очільник італійського МЗС дав доручення підсвітити будівлю відомства та Колізей у синьо-жовті кольори з нагоди 34-ї річниця Дня Незалежності України.

– Сьогодні ми віддаємо шану силі та мужності українського народу та армії, які понад три роки непохитно захищають свою незалежність, свободу та національну ідентичність. Ми також виявляємо свою солідарність, освітлюючи фасад кольорами українського прапора, як це зробить Колізей, як демонстрацію близькості італійського народу та інституцій до наших українських друзів, – додає Антоніо Таяні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності, виступивши з урочистою промовою в центрі Києва.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.