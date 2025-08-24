Трамп, Сі Цзіньпін вітають Україну з Днем Незалежності: подяка Зеленського лідерам світу

Сьогодні, 24 серпня, низка лідерів країн світу вітають українців із 34-ю річницею Незалежності.

Свої вітання Україні адресували президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент Туреччини Реджеп Ердоган, президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, король Британії Чарльз III, Папа Римський Лев XIV, прем’єр Швеції Ульф Крістерссон.

Факти ICTV зібрали вітання світових лідерів та слова подяки від президента України Володимира Зеленського.

Вітання від Дональда Трампа

Президент США наголосив, що народ України має незламний дух і мужність, яка надихає багатьох. Він зазначив, що Америка поважає боротьбу українців за незалежність.

– Від імені американського народу висловлюю свої вітання та найтепліші побажання вам і мужньому народу України з нагоди святкування 34 років Незалежності. Святкуючи цей важливий день, знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, ваші жертви та віру у ваше майбутнє як незалежної держави… Нехай Господь благословить Україну, – написав Дональд Трамп у соцмережах.

Він також заявив, що саме час покласти край війні, тож Сполучені Штати підтримують переговори, які ведуть до тривалого миру.

У відповідь Володимир Зеленський подякував Трампу за щирі привітання.

– Ми цінуємо ваші добрі слова на адресу українського народу і дякуємо Сполученим Штатам за те, що вони стоять пліч-о-пліч з Україною у захисті найціннішого: незалежності, свободи та гарантованого миру, – написав президент у соцмережі X.

Він також зауважив, що спільні зусилля зможуть досягти справжнього миру для України.

Привітання від Сі Цзіньпіна

Лідер Китаю Сі Цзіньпін наголосив, що Китай та Україна підтримують традиційну дружбу протягом останніх 33 років із моменту встановлення дипломатичних відносин. Китайсько-українські відносини стабільно розвиваються, а співпраця в різних галузях принесла разючі результати.

– Я готовий працювати з вами, щоб спрямувати ваші двосторонні відносини на стабільний і довгостроковий розвиток, що принесе більшу користь народам обох країн, – заявив Сі Цзіньпін.

У відповідь президент Зеленський сказав, що Україна також зацікавлена у розвитку довгострокового двостороннього діалогу на основі взаємної поваги та заради миру, стабільності та процвітання.

Привітання президентки Швейцарії Карін Келлер-Зуттер

Карін Келлер-Зуттер зауважила, що глибоко зворушена стійкістю та незламним духом народу України. Швейцарія рішуче засуджує війну Росії проти України та твердо стоїть на боці українців у їхньому прагненні до мирного врегулювання.

Президентка наголосила, що Швейцарія готова й надалі підтримувати українців, постраждалих від війни, надавати гуманітарну, фінансову допомогу, допомагати у розміновуванні тощо.

– Сподіваюся на продовження та поглиблення чудового партнерства між нашими двома країнами в найближчі роки. Користуючись цією нагодою, висловлюю вам свої найкращі побажання особистого благополуччя та мирного й успішного майбутнього для вашої країни та її народу, – йдеться у повідомленні очільниці Швейцарії Карін Келлер-Зуттер.

У відповідь Володимир Зеленський подякував за підтримку з боку Швейцарії та наголосив, що також сподівається на розширення партнерства між країнами в усіх сферах, зокрема політичного діалогу, економічної співпраці та спільних зусиль із побудови мирної та квітучої Європи.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Федеральний канцлер наголосив, що українці мужньо обороняються від нападів Росії та захищають не лише себе, а й свободу Європи.

– У День Незалежності ми твердо стоїмо на їхньому боці – сьогодні та в майбутньому, – заявив Фрідріх Мерц.

Президент Володимир Зеленський подякував канцлеру за підтримку.

Вітання з Днем Незалежності від прем’єра Швеції Ульфа Крістерссона

За його словами, постійні атаки Росії на Україну призводять до нескінченних страждань.

– Російська економіка перебуває в жалюгідному стані, але експорт нафти й тіньовий флот забезпечують Росії доходи, необхідні для продовження війни. Україна захищається з неймовірною майстерністю – і за підтримки майже всієї Європи, – написав у соцмережі X Ульф Крістерссон.

Президент Зеленський подякував за привітання та підтримку.

Вітання від короля Британії Чарльза III

– Ми з дружиною щиро вітаємо вас і народ України з Днем Незалежності. Я продовжую відчувати найбільше та найглибше захоплення незламною мужністю і духом українського народу. Я все ще сподіваюся, що наша країна зможе й надалі тісно співпрацювати для досягнення справедливого та міцного миру в Україні, – заявив британський король.

У відповідь президент Зеленський подякував за щирі побажання всім українцям та наголосив, що добрі слова короля є справжнім натхненням для нашого народу у час війни.

Вітання від президента Литви Гітанаса Науседи

Варто зауважити, що литовський президент записав відеопоздоровлення українською мовою.

– Вже чотири роки ви боретеся за можливість жити на своїй вільній Батьківщині. Щодня ви показуєте світові безпрецедентний приклад мужності та рішучості, зупиняючи жорстоку московську орду. Як би важко вам не було, знайте – Литва завжди буде поруч і допомагатиме, – заявив Гітанас Науседа.

Вітання від Єврокомісії

З Днем Незалежності українців привітали й у Єврокомісії, наголосивши, що Європа стоїть на боці України і буде стільки, скільки буде потрібно для досягнення справедливого та тривалого миру.

– Ми вітаємо націю та її народ, а також їхній вибір на користь свободи. Тих, хто мужньо чинить опір неспровокованій і невиправданій агресії Росії, – йдеться у повідомленні.

Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн наголосила, що саме зараз Україна бореться за волю, демократію та незалежність.

Президент Володимир Зеленський подякував королю Нідерландів Віллему-Александру за теплі слова з нагоди Дня Незалежності України.

– Ми глибоко вдячні королівській родині за увагу до українського народу, а також за всю підтримку, яку ми отримали від Нідерландів та всього голландського народу. Разом ми захищаємо наші спільні цінності свободи, незалежності та справедливості, – наголосив глава держави.

Президент України також подякував президенту Туреччини Реджепу Ердогану за сердечні привітання та зазначив, що стратегічне партнерство між двома країнами має вирішальне значення для обох народів, а також для регіональної та глобальної стабільності.

Також Зеленський подякував Папі Римському Льву XIV за мудрі слова, молитви та увагу до народу України під час війни.

