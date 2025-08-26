Індія планує скоротити закупівлі російської нафти через тиск США — Bloomberg

В Індії планують скороти обсяги закупівель російської нафти через посилення тиску США та введення нових мит.

Про це повідомляє Bloomberg.

Індія зменшить закупівлі нафти з Росії: що відомо

Індія є одним із найбільших покупців російської нафти. Але закупівлі планують скоротити вже у найближчі тижні.

За даними джерел Bloomberg, індійські державні та приватні нафтопереробні заводи із жовтня планують зменшити їх з 1,8 млн барелів на добу до 1,4–1,6 млн. Зокрема, це стосується й одного з найбільших нафтових гігантів країни – компанію Reliance Industries Ltd.

Обсяги закупівель можуть змінити, якщо Індія укладе торговельну угоду зі США. За такого розвитку подій Америка готова послабити тиск щодо фінансування війни Росії проти України.

Раніше адміністрація Дональда Трампа посилила обмеження на торгівлю енергоносіями між Індією та Росією, намагаючись зменшити торговельний дефіцит. Уже з 27 серпня мають набути чинності подвійні мита від США.

Дональд Трамп виступав із критичними заявами щодо Індії. Зокрема, через зростання закупівель нафти з РФ від початку війни в Україні.

За даними Kasatkin Consulting, до 2022 року Індія купувала у Росії невеликі обсяги енергоносіїв. Станом на сьогодні на неї припадає 37% всього російського нафтового експорту.

