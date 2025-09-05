Колишній президент США Джо Байден нещодавно переніс операцію Мохса – процедуру з видалення ракових уражень шкіри.

Про це повідомив речник Байдена через кілька місяців після того, як 82-річному політику діагностували рак простати.

Джо Байдена прооперували: що відомо

Речник не уточнив, коли саме відбулася операція, але новина з’явилася після поширення в мережі відео, де видно шрам на лобі колишнього президента.

Операція Мохса – це процедура, під час якої тонкі шари шкіри видаляються та досліджуються під мікроскопом, доки лікар не переконається у відсутності ракових клітин.

Цю методику зазвичай застосовують для лікування ракових уражень, які повернулися після попереднього лікування, швидко ростуть або розташовані в важливих зонах, таких як обличчя, руки чи статеві органи.

У 2023 році, ще на посаді президента, Байден мав видалене ураження на грудях, яке пізніше виявилося базальноклітинною карциномою.

Тоді лікар Білого дому Кевін О’Коннор заявив, що вся ракова тканина була успішно видалена і Байден продовжуватиме дерматологічне спостереження.

Базальноклітинна карцинома є найпоширенішим типом раку шкіри. Вона повільно росте і зазвичай піддається лікуванню.

Раніше повідомлялося, що у колишнього президента США Джо Байдена діагностували агресивну форму раку простати, який поширився на кістки.

Хвороба має високий бал за шкалою Глісона – 9 (Група 5) з метастазами в кісткову систему.

Попри агресивну форму, рак виявився гормонозалежним, що дозволяє ефективно його контролювати.

