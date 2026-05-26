У Корюківському районі Чернігівської області внаслідок падіння російського дрона спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Пожежа в Чернігівській області: що відомо

Зазначається, що пожежа в Чернігівській області виникла на 7 гектарах самостійних насаджень та сухої рослинності.

Надзвичайники зауважили, що пожежу вдалось ліквідувати.

Пізніше очільник місцевої ОВА В’ячеслав Чаус додав, що протягом минулої доби росіяни обстрілювали Чернігівщину переважно FPV-дронами та скидами з безпілотників у прикордонні.

– Всього зафіксовано 39 обстрілів – це 51 вибух. У Новгороді-Сіверському внаслідок падіння БпЛА пошкоджено дах та стелю житлового будинку. У Чернігівському районі – влучання по транспортній інфраструктурі, – перерахував він.

Також Чаус повідомив, що, крім Корюківської громади, пожежі гасили у Городнянській і Киселівській громадах Чернігівського району.

Нагадаємо, вночі та зранку 25 травня Росія продовжила атаки на українські міста та регіони. Під ударами опинилися Чернігів, Запоріжжя, Богодухів Харківської області та Дніпропетровська область.

