США готові робити все можливе, щоб сприяти закінченню війни в Україні — Рубіо
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий робити все можливе, аби сприяти завершенню війни в Україні.
- За словами Рубіо, масовані атаки, зокрема удари по Києву, вкотре показують, чому цю війну потрібно зупинити.
- Заява пролунала на тлі повідомлень про телефонну розмову Сергія Лаврова з Рубіо та російські погрози нових ударів по Києву.
Заява Рубіо щодо завершення війни в Україні
Журналіст Радіо Свобода Європа Алекс Рауфоглу у соцмережі Х процитував слова Рубіо, що США готові і підготовлені до того, щоб зробити все можливе для досягнення результату.
За словами держсекретаря, такі атаки, як була по Києву 24 травня, — це чергове нагадування, чому війна має завершитися.
– Щоразу, коли ви бачите ці масштабні удари з тієї чи іншої сторони, — це нагадування про те, чому це жахлива війна, яка триває довше, ніж Друга світова війна, і чому їй потрібно покласти край.
І США готові і підготовлені зробити все можливе, щоб сприяти закінченню цієї війни, і, сподіваюся, в якийсь момент випаде нагода знову зіграти цю роль, – сказав він журналістам під час візиту до Індії.
Нагадаємо, що у російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що глава МЗС Росії Сергій Лавров провів телефонну розмову з Рубіо за дорученням російського президента Володимира Путіна.
Очільник російського МЗС повідомив американській стороні, що у відповідь на “терористичні атаки” по території Росії армія РФ нібито розпочинає “системні й послідовні удари” по об’єктах у Києві, які використовуються для потреб ЗСУ.
Лавров також закликав Сполучені Штати евакуювати дипломатичний персонал з Києва.