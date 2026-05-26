Вашингтон готовий продовжувати сприяти, щоб домогтися завершення війни в Україні, заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Журналіст Радіо Свобода Європа Алекс Рауфоглу у соцмережі Х процитував слова Рубіо, що США готові і підготовлені до того, щоб зробити все можливе для досягнення результату.

За словами держсекретаря, такі атаки, як була по Києву 24 травня, — це чергове нагадування, чому війна має завершитися.

– Щоразу, коли ви бачите ці масштабні удари з тієї чи іншої сторони, — це нагадування про те, чому це жахлива війна, яка триває довше, ніж Друга світова війна, і чому їй потрібно покласти край. І США готові і підготовлені зробити все можливе, щоб сприяти закінченню цієї війни, і, сподіваюся, в якийсь момент випаде нагода знову зіграти цю роль, – сказав він журналістам під час візиту до Індії.

Нагадаємо, що у російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що глава МЗС Росії Сергій Лавров провів телефонну розмову з Рубіо за дорученням російського президента Володимира Путіна.

Очільник російського МЗС повідомив американській стороні, що у відповідь на “терористичні атаки” по території Росії армія РФ нібито розпочинає “системні й послідовні удари” по об’єктах у Києві, які використовуються для потреб ЗСУ.

Лавров також закликав Сполучені Штати евакуювати дипломатичний персонал з Києва.

