Літак прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна вперше за 30 років пролетів через повітряний простір Азербайджану.

Про це повідомила речниця вірменського прем’єра Назелі Багдасарян.

Борт Пашиняна пролетів над Азербайджаном

Це стало можливим після зустрічі Пашиняна з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Вашингтоні.

За словами Багдасарян, Єреван запросив у Баку дозвіл на проліт і отримав його.

– Літак прем’єр-міністра Вірменії 30 серпня вирушив із закордонним візитом через повітряний простір Азербайджану та в ніч на 6 вересня повернувся до Вірменії, — написала Багдасарян у Facebook.

Речниця додала, що Єреван розглядає цей факт як практичний крок для розблокування комунікацій у регіоні, просування мирної агенди та формування атмосфери взаємної довіри.

Багдасарян нагадала, що азербайджанські літаки вже тривалий час забезпечують зв’язок через повітряний простір Вірменії між основною частиною Азербайджану і Нахічеванською Автономною Республікою.

Раніше Пашинян та Алієв підписали мирну декларацію у Білому домі. Церемонія відбулася за присутності президента США Дональда Трампа.

