Президент США Дональд Трамп співпрацював із ФБР у справі щодо Джеффрі Епштейна.

Про це заявив лідер республіканців у Палаті представників Конгресу США Майк Джонсон в ефірі CNN, передає The Telegraph.

Трамп допомагав ФБР у справі Епштейна: що відомо

За словами Джонсона, скандал довкола Епштейна є вигадкою демократів та покликаний дискредитувати Трампа.

Зараз дивляться

Водночас він наголосив, що Трамп не заперечує злочини Епштейна, а навпаки, вважає їх жахливим і неприпустимим злом.

– Він не каже, що дії Епштейна – це фабрикація. Це було жахливе, невимовне зло. Він сам у це вірить. Коли він вперше почув цю чутку, він вигнав його з Мар-а-Лаго. Він був інформатором ФБР, щоб спробувати все це та припинити, – сказав Джонсон.

Раніше WSJ повідомляло, що ексгенпрокурорка Флориди Пем Бонді говорила Трампу про згадування його імені у матеріалах слідства щодо Епштейна.

У липні Мін’юст США заявив, що доказів наявності списку клієнтів не знайдено.

Axios зазначає, що досі незрозуміло, чи згадується ім’я Дональда Трампа в матеріалах справи, зважаючи на те, що він і Епштейн були знайомі ще в 1990-х і відвідували одні й ті ж вечірки.

У розмові з письменником Майклом Вольфом у 2017 році Епштейн називав Трампа своїм найближчим другом.

У 2019 році Трамп публічно заявив, що не був шанувальником Епштейна і не спілкувався з ним протягом 15 років. Також він зазначив, що заборонив Епштейну з’являтися на його гольф-курортах ще на початку 2000-х.

Нагадаємо, Епштейна звинувачували в сексуальних злочинах і сутенерстві. Епштейн не визнав себе винним у сутенерстві та схилянні декількох десятків неповнолітніх до проституції.

9 серпня 2019 року мільярдера Джеффрі Епштейна знайшли мертвим у камері в’язниці в Нью-Йорку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.