Президент США Дональд Трамп сотрудничал с ФБР по делу Джеффри Эпштейна.

Об этом заявил лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Майк Джонсон в эфире CNN, передает The Telegraph.

Трамп помогал ФБР по делу Эпштейна: что известно

По словам Джонсона, скандал вокруг Эпштейна является выдумкой демократов, призванной дискредитировать Трампа.

В то же время он подчеркнул, что Трамп не отрицает преступления Эпштейна, а, наоборот, считал их ужасным и недопустимым злом.

— Он не говорит, что действия Эпштейна — это выдумка. Это было ужасное, невыразимое зло. Он сам в это верит. Когда он впервые услышал этот слух, он выгнал его из Мар-а-Лаго. Он был информатором ФБР, чтобы попытаться все это прекратить, — сказал Джонсон.

Ранее WSJ сообщало, что экс-генпрокурор Флориды Пэм Бонди говорила Трампу об упоминании его имени в материалах следствия по делу Эпштейна.

В июле Минюст США заявил, что доказательств существования списка клиентов не найдено.

Axios отмечает, что до сих пор неясно, упоминается ли имя Дональда Трампа в материалах дела, учитывая, что он и Эпштейн были знакомы еще в 1990-х и посещали одни и те же вечеринки.

В разговоре с писателем Майклом Вольфом в 2017 году Эпштейн называл Трампа своим ближайшим другом.

В 2019 году Трамп публично заявил, что не был поклонником Эпштейна и не общался с ним в течение 15 лет. Также он отметил, что запретил Эпштейну появляться на его гольф-курортах еще в начале 2000-х.

Напомним, Эпштейна обвиняли в сексуальных преступлениях и сутенерстве. Эпштейн не признал себя виновным в сутенерстве и склонении нескольких десятков несовершеннолетних к проституции.

9 августа 2019 года миллиардера Джеффри Эпштейна нашли мертвым в камере тюрьмы в Нью-Йорке.

