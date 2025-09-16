У ніч проти 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.

Удар по Саратовському НПЗ

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що в районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу.

Наразі результати ураження НПЗ у Саратові уточнюються.

За даними Генштабу, цей завод спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо.

Загалом йдеться про понад 20 видів нафтопродуктів. У 2023 році обсяг переробки склав 4,8 млн тонн.

Саратовський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб російської армії.

– Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами і озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України, – наголошують у Генштабі.

Це вже не перший удар по Саратовському НПЗ з початку 2025 року – підприємство атакували дрони у лютому та серпні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 301-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

