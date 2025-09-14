Зеленський про удари по РФ: Найефективніші санкції – вогонь на російських нафтобазах
Президент України Володимир Зеленський зауважив, що влучні удари по російській нафтогазовій інфраструктурі суттєво обмежують Путіну можливості продовження війни.
Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.
Удари по російських НПЗ
Президент зауважив, що Сили оборони України завдають Росії значних втрат на фронті, у прикордонні, та на російській території.
– Найбільш ефективні санкції – санкції, які діють найшвидше, – це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах. Суттєво обмежили російську нафтову галузь, і це суттєво обмежує війну, – каже глава держави.
Він зауважив, що з нафти, газу та інших енергоресурсів й живиться російська війна.
Президент подякував спецпризначенцям СБУ, які днями вдарили по Приморську, де знаходиться найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі. Дрони завдали суттєвої шкоди термінала і це відчутно для ворога.
Володимир Зеленський також повідомив, що наші спецпризначенці тримають у полі зору й порт Усть-Луга та всі інші порти, через які Росія експортує енергоносії на світовий ринок.
– Росія давно могла б припинити цю війну – і ми це пропонували. Партнери пропонували. Багато разів. На все, що стосується миру, – у Росії відмова. Відповідно – ми захищаємось, – каже президент.
Україна розширює лінійку засобів ураження
За словами Зеленського, українська оборонна промисловість постійно розширює лінійку засобів ураження. Компанії нарощують виробництво, а держава підтримує кожен такий бізнес, який зміцнює нашу обороноздатність.
Глава держави зауважив, що українські компанії також збільшують виробництво дронів-перехоплювачів.
Володимир Зеленський також заявив, що Україна готова навчати наших партнерів захищати себе в умовах технологічної війни.
– Всі бачать, що росіяни розвідують, як винести війну на територію Польщі, Балтійських держав. Російська армія випробовує й Румунію. Звісно, у НАТО є Patriot, інші системи та сильні винищувачі, але проти російських Шахедів та Гербер ми в Україні маємо значно дешевші, більш масовані та системні рішення, – сказав президент.
Ситуація на фронті
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту про хороші результати у прикордонні Сумщини, де наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону.
Також є значні втрати у російського ворога на Харківщині – в Купʼянську, і на Донеччині. Триває бойова робота на Добропільському напрямку.
Володимир Зеленський подякував усім воїнам, які відбивають російські штурми.