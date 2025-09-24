Польща знову відчуває на собі прояви російської імперії та змушена була, вперше з часів Другої світової війни, відкривати вогонь по ворожих цілях на своїй території.

На цьому під час виступу на сесії Генасамблеї ООН наголосив президент Польщі Кароль Навроцький.

Відповідь Польщі на атаку російських дронів

Глава держави наголосив, що Польща завжди буде готова до рішучої реакції на загрози та не дозволить нехтувати своєю безпекою.

— Ми змушені були відкрити вогонь по ворожих цілях над нашою територією. Польща завжди буде реагувати відповідно й готова захищати себе, – наголосив Навроцький.

Президент зазначив, що поведінка Москви свідчить про відсутність готовності до миру.

Він нагадав, що агресори повинні нести як політичну, так і економічну відповідальність за розв’язані війни, а міжнародна система має називати зло своїм іменем, незалежно від прапора.

Навроцький також зазначив, що не можна миритися з безкарними воєнними злочинами.

— Винуватці воєнних злочинів не повинні спокійно засинати щодня, уникаючи покарання, – наголосив президент Польщі.

Промова Навроцького стала відповіддю на атаку російських БпЛА на Польщу у ніч проти 10 вересня.

Тоді близько 20 російських дронів порушили повітряний простір Польщі під час масованої атаки на Україну.

Сили ППО країни збили чотири безпілотники, решта впали самостійно або зникли з радарів.

