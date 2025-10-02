Європейський Союз змінює підхід до санкційної політики щодо Росії.

Замість поетапного посилення обмежень Брюссель планує запровадити значно суворіші заходи, які увійдуть до 19-го пакета санкцій.

Санкції ЄС проти РФ

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками неформального саміту лідерів ЄС у Копенгагені.

– Зараз настав час ще більше посилити тиск на Росію. Ми більше не пропонуємо поетапні санкції, а пропонуємо значно жорсткіші заходи в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі. І все це вже входить до 19-го пакета санкцій, який наразі обговорюється, – зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, новий пакет уже узгоджений зі США і буде ухвалений найближчим часом. Серед ключових обмежень:

зниження цінової стелі на російську нафту до $47,6 за барель;

обмеження роботи платіжної системи Мир;

заборона експорту низки руд, металів, хімікатів і солей;

санкції проти 45 російських та іноземних компаній, які співпрацюють з воєнним сектором РФ.

Крім того, ЄС має намір відмовитися від російського СПГ до 2027 року та запровадити вторинні санкції проти третіх країн, які допомагають Кремлю обходити обмеження.

Нагадаємо, під час саміту 1 жовтня лідери ЄС також обговорили питання спільної оборони. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що європейські платники податків не повинні оплачувати війну Росії, і закликала спрямувати 140 мільярдів євро заморожених російських активів на підтримку України.

Джерело : УНН

