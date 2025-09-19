Тиск на Росію посилюватиметься, доки вона не погодиться на справжній, справедливий та тривалий мир, заявила на тлі 19-го пакета санкцій проти РФ високий представник Європейського союзу Кая Каллас.

Каллас про посилення тиску на Росію

У тексті заяви високого представника ЄС, який було оприлюднено на сайті Зовнішньої дипломатичної служби ЄС, йдеться, що санкції Євросоюзу мають помітний тиск на державні фінанси та економічне зростання Росії.

За її словами, ЄС повинен посилювати ці зусилля разом зі своїми партнерами, доки не буде досягнуто миру.

– Сьогодні ми запропонували державам-членам 19-й пакет санкцій проти Росії. У ньому ми націлені на ключові сектори, що підтримують військові зусилля Росії. Наші санкції кусаються, – зазначила вона.

Каллас наголосила, що будь-яке джерело доходу для РФ, яке дозволяє продовжувати свою агресію, “є мішенню”.

– Сьогодні ми пропонуємо повну заборону на операції російських банків та фінансових установ, включаючи ті, що працюють у третіх країнах. Ми також пропонуємо додати до пакету великих економічних операторів, які беруть участь в обході санкцій, отриманні доходів та підтримці російської військової промисловості, а також російську систему кредитних карток та систему швидких платежів, – повідомила високий представник ЄС.

Крім того, вона зазначила, що ЄС пропонує заборону на інвестиції в російські спеціальні економічні зони, пов’язані з війною та подальші заходи щодо китайських суб’єктів, які підтримують російську військову промисловість.

– Основним джерелом доходу Росії для фінансування її незаконної війни залишається експорт енергоносіїв. Отже, ми пропонуємо повну заборону імпорту російського ЗПГ до січня 2027 року, скасування решти винятків для Роснефти та Газпром нафти та розширення санкцій щодо тіньового флоту Росії та його постачальників, включаючи 118 нових суден, – деталізувала Каллас.

До того ж, нові санкції також обмежать доступ РФ до технологій, включаючи штучний інтелект та геопросторові дані, а також до критично важливих ресурсів, що забезпечують виробництво зброї, включаючи ті, що отримуються від іноземних постачальників, зокрема Китаю та Індії.

За словами високого представника, окрім ведення війни в Україні, російські війська продовжують відривати українських дітей від їхніх сімей та депортувати їх до таборів перевиховання.

– Сьогодні ми пропонуємо санкції проти осіб, причетних до викрадення та ідеологічної обробки українських дітей. Ми також полегшуємо в майбутньому ухвалення санкцій проти осіб та організацій, причетних до цих огидних дій. Європа хоче миру для України. Але, незважаючи на тижні дипломатичних зусиль, Росія лише посилює свою агресію та тепер порушує власні кордони Європейського Союзу, – додала вона.

Позбавлення ж Кремля засобів для ведення війни, на думку Каллас, є необхідним для припинення цієї війни та захисту безпеки європейського континенту. Вона наголосила, що агресія Росії не може продовжуватися безконтрольно.

– Наше послання чітке: ми посилюватимемо тиск на Росію за допомогою дедалі жорсткіших санкцій у поєднанні з військовою підтримкою України, доки Росія не погодиться на справжній, справедливий та тривалий мир, – підсумувала високий представник ЄС.

