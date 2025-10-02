Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц жорстко розкритикував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за зрив обговорення потреб ЄС в галузі безпеки.

Це сталося під час обговорення того, як саме союз може захищатися від російських загроз та підтримувати Україну, повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

Конфлікт між Мерцом і Орбаном: що сталося

Зазначається, що Фрідріх Мерц жорстко висловився у бік Віктора Орбана під час зустрічі лідерів Європейського Союзу в Копенгагені 1 жовтня.

За даними джерела, представники ЄС обговорювали, як союзу краще захищатися від російських загроз та підтримувати Україну у її боротьбі з російською агресією, коли лідери Німеччини та Угорщини розсварилися.

Журналісти наголосили, що ця сварка – чергова ознака розчарування Орбаном, який користується своїм правом вето, щоб гальмувати санкції проти РФ, а також – виступає проти прагнень України вступити в ЄС.

– І це відбувається на тлі того, як блок намагається об’єднатися навколо планів відновлення своєї оборони на тлі хвилі порушень повітряного простору Росією в останні місяці, – зауважує видання.

Так, Віктор Орбан, коментуючи цю зустріч, назвав її “напруженою і особливо захопливою”, посилаючись на спірні теми порядку денного.

Німецький речник, у свою чергу, відмовився коментувати ситуацію.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі наголосила, що нещодавні загрози з боку дронів вимагають сильної та рішучої реакції з боку Європи, зазначивши, що “кожен європейський громадянин і кожен квадратний сантиметр у Європі мають бути в безпеці”.

У Bloomberg додали, що пропозиція комісії щодо будівництва стіни з дронів, яка була включена до нещодавньої пропозиції щодо розширення військового потенціалу ЄС, отримала поміркований відгук під час обговорення в середу.

– Незалежно від того, які можливості ми зможемо придбати, безпілотники все одно залітатимуть до Європи. Проте ми повністю погоджуємося, що потрібно набагато більше інвестувати в технології дронів, у боротьбу з дронами. Але також – у нові технології та інновації, – вважає прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Тим часом Італія та Іспанія стверджували, що оборонні плани комісії повинні допомогти всьому континенту захистити себе, а також зміцнити східний фланг ЄС.

Якщо ні, то оборона ЄС буде неефективною, попередила прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні дорогою на саміт.

Голова Європейської ради Антоніо Коста повторив цю риторику після зустрічі.

– Коли я дивлюся на Європу сьогодні, я думаю, що ми перебуваємо в найскладнішій та найнебезпечнішій ситуації з часів закінчення Другої світової війни, – сказала Фредеріксен журналістам дорогою на саміт.

Лідери домовилися повернутися до обговорення на іншому саміті в Брюсселі через два тижні, коли комісія, як очікується, представить дорожню карту щодо зміцнення обороноздатності ЄС до 2030 року.

А в четвер до лідерів ЄС приєднаються глави держав з інших європейських країн, включаючи Україну, для розширеного обговорення військових потреб.

Джерело : Bloomberg

