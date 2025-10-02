Україні не треба чекати “зеленого світла” від Угорщини, щоб проводити реформи в межах вступу до Євросоюзу.

Про це повідомила єврокомісарка із питань розширення та сусідства Марта Кос.

Кос про вступ України до ЄС та Угорщину

На її думку, варто розділити вступ на технічну і політичну складову. Так Україна може просуватися в технічній площині незалежно від думки Угорщини щодо вступу.

Вона нагадала, що Україна вже завершила етап скринінгу відповідності українського законодавства до європейського, і це відбулося в рекордні строки, тож можна продовжувати рухатися вперед.

– Зараз Україна також здатна реалізовувати реформи. Наприклад, у першому кластері вже підготовлено три дорожні карти. Ми маємо план дій щодо національних меншин, – зауважила єврокомісарка.

За її словами, реформи мають продовжуватись навіть без формального завершення кожного етапу переговорів.

– Головна вимога процесу вступу – це трансформація, і ця трансформація можлива. Реформи можуть впроваджуватися без проходження кожного формального кроку процедури, – пояснила вона.

Також Марта Кос повідомила, що робота над пошуком рішень для забезпечення одностайності серед країн-членів ЄС триває.

За її словами, це буде необхідно для продовження просування України на шляху до членства.

