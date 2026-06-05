В Україні вперше 15 років тюремного ув’язнення отримала чинна суддя – очільниця Полтавського районного суду, яка працювала на російську Федеральну службу безпеки.

Вперше в Україні 15 років в’язниці отримала чинна суддя

Як повідомляє Служба безпеки України, агентку ФСБ затримали у квітні 2023 року у Полтаві.

Нею виявилася завербована очільниця Полтавського районного суду, яка передавала інформацію про локації Сил оборони на Півдні України.

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Як зазначають в СБУ, на початку повномасштабної війни жінка перебувала у Бердянську, де на той час працювала суддею міського районного суду.

Але після окупації портового міста посадовиця вийшла на ФСБ та погодилась співпрацювати з російською спецслужбою.

У СБУ дізналися, що у березні 2022 року вона передала російським окупантам дані про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення Азов з Маріуполя у напрямку Мангуша.

Вдалося встановити, що зрадниця рекомендувала своєму куратору від ФСБ кандидатури на посаду гауляйтера Бердянська та керівника захопленої місцевої лікарні.

Також жінка агітувала своїх колег підтримати кремлівський режим і співпрацювати з Росією.

Влітку 2022 року посадовиця виїхала на підконтрольну Україні територію, де пішла на роботу до Полтавського райсуду. Працівники СБУ затримали її в робочому кабінеті держустанови.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) чинного Кримінального кодексу України. Їй призначили 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

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