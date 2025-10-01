Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо небажання Будапешта належати до тих самих організацій, що й Україна.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

Сибіга про заяву Орбана

– Існує багато інтеграційних форматів, до яких угорці та українці вже включені разом. ООН, Рада Європи, СОТ, МВФ, ЦЄІ, ЄБРР, Дунайська комісія, ОЗХЗ, МАГАТЕ, ФАО та десятки інших. Отже, Угорщина має намір вийти з них усіх, чи не так?, – риторично запитав Сибіга.

Глава МЗС також прикріпив скриншот з новиною про заяву Орбана у британській газеті The Guardian.

Раніше Орбан заявив, що Угорщина відмовляється входити разом із Україною до одни організацій, включно з Євросоюзом та НАТО.

Також він заявив, що це нібито не його позиція, а думка угорського народу. Орбан мав на увазі так званий референдум – пропагандистське опитування Voks2025 щодо вступу України до Євросоюзу.

У його голосуванні у червні нібито взяли участь 2 млн 278 тис. угорців і нібито лише решта 5% угорців підтримують євроінтеграцію України.

