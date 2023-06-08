Україна не причетна до підриву російських газопроводів Північний потік – Зеленський

Україна не причетна до підриву російських газопроводів Північний потік. Крім того, ніким не було надано доказів, що начебто українські військові чи спецслужби до цього причетні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому журналісту Полу Ронцгеймеру, заступнику головного редактора BILD-Zeitung.

– Я хочу, щоб ми чітко розуміли: я президент і я віддаю відповідні доручення або команди. Нічого подібного Україна не робила. Я б ніколи на це не пішов. Я вірю, що наші військові й наша розвідка нічого подібного не робили, – заявив президент України.

Володимир Зеленський додав, що в іншому випадку він би хотів, щоб були надані відповідні докази.

Крім того, президент наголосив, що однозначно не знав про жодні такі плани.

Зокрема, глава держави прокоментував матеріал газет The Washinghton Post, в якому описується причетність України до вибухів на російських газопроводах.

– Я вже казав цій журналістці Washinghton Post. Вона представник Washinghton Post в Україні. Вона це говорила, ми з нею про це розмовляли. Вона постійно піднімає це питання, і я їй говорив: покажіть нам докази. Ми, наші військові це зробили? Так дайте нам докази, – сказав він.

Йдеться про матеріал The Washinghton Post від 8 березня 2023 року, де із посиланням на джерела газети стверджується, що посадовці розвідки США та країни Європи підозрюють “українських партизанів” у знищенні російських газопроводів Північний потік.

Президент Зеленський наголосив, що твердження журналістки The Washinghton Post про начебто звіти розвідки, які б вказували на причетність України до підривів трубопроводів, є підігруванням Російській Федерації.

Підрив Північного потоку

Підрив траси трубопроводу Північний потік у Балтійському морі стався 26 вересня 2022 року.

Раніше американська газета The New York Times писала, що до диверсії на Північному потоці начебто причетні “проукраїнські групи”, але у Білому домі ці дані не підтвердили.

Зокрема, як повідомляли Збройні сили Данії, російське військове спеціальне судно перебувало поблизу трубопроводу Північний потік за чотири дні до вибуху.

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