Наступна зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа відбудеться у п’ятницю, 17 жовтня.

Про це повідомив кореспондент Financial Times Крістофер Міллер, посилаючись на трьох обізнаних осіб із цим питанням.

Зустріч Трампа і Зеленського 17 жовтня: що відомо

За інформацією журналіста, Дональд Трамп планує прийняти Володимира Зеленського у Вашингтоні в п’ятницю, 17 жовтня.

Зараз дивляться

– Це відбувається після двох телефонних розмов між президентами минулого вікенду, під час яких вони обговорили продаж ракет Tomahawk та способи припинення російської війни, – написав Міллер у соцмережі Х.

Раніше видання Axios писало, що під час телефонної розмови 11 жовтня президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорювали можливість надання Україні американських далекобійних ракет Tomahawk.

Сам Зеленський сказав, що у розмові з Трампом обговорив посилення протиповітряної оборони для України та повідомив його про російські удари по нашій енергетичній інфраструктурі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.