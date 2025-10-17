Економічно розвинені країни активно застосовують обмежувальні торгівельні заходи, реалізовують політику розвитку національних виробників та застосовують державне стимулювання експорту, йдеться у дослідженні практик сприяння національним виробникам у 14 країнах світу.

Дослідження щодо реалізації політики розвитку нацвиробників

Відповідне дослідження за ініціативою заступника голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського здійснила компанія Top Lead.

– Реалізовуючи політику “Зроблено в Україні”, ми цікавимось міжнародним досвідом. На тлі розвинених країн Україна поки виглядає школярем, який лише починає дізнаватись ази мистецтва розвитку національних виробників. Але ми вчимося. І тут нам важливо спиратись не стільки на чиїсь поради, скільки на практичний досвід успішних країн, – відзначив Дмитро Кисилевський.

Директор та засновник Top Lead Станіслав Шум пояснює, що проведене дослідження демонструє, що навіть ті економіки, які вважаються відкритими для глобальної торгівлі, все ж мають певні торгівельні бар’єри.

– А топ-3 економіки світу – США, Індія та Китай – є чемпіонами із захисту та стимулювання національного виробництва. Потужні економіки світу використовують цілий комплекс інструментів сприяння національному виробнику, і ми розкриваємо у нашому візуальному дослідженні всі ці інструменти, з конкретними кейсами. Всі вони демонструють, що сильні економіки стали сильними не тому, що вони були максимально відкритими, а тому, що продумано використовували стратегію сприяння виробнику та розумні обмеження для зовнішніх гравців, – додав Кисилевський.

Згідно з даними дослідження, у 2009-2024 роках Велика Британія застосувала 2339 обмежувальних торгівельних заходів, Канада – 2931, Німеччина – 3645, США – 10526.

До того ж, економічно розвинені країни активно втручаються в економіку в інтересах національних виробників. У Швейцарії ліцензуються іноземні інвестиції у певних секторах. У середньому 49% валового доходу фермерського господарства припадає на державні субсидії. Агенція торгівлі та інвестицій Польщі надає гранти для створення виробництва у стратегічних секторах економіки. Німеччина напряму видає виробникам гранти на декарбонізацію, один з яких – 1,3 млрд євро для АрселорМіттал.

Також в економічно розвинених країнах застосовується пріоритет для національних виробників на публічних тендерах. В Індії перевага в публічних закупівлях надається компаніям, чиї товари та послуги мають локалізацію понад 50%. У Мексиці у публічних тендерах мають право брати участь лише зареєстровані у країні виробники, чиї товари локалізовані не менш ніж на 50%. Для іноземних компаній є окремі види тендерів. У США діє Buy American Act: уряд має закуповувати вітчизняну кінцеву продукцію та будівельні матеріали, якщо вартість контракту більша за $10 тис.

У дослідженні наводяться факти щодо впровадження економічно розвиненими країнами комплексних програм, які є аналогом політики “Зроблено в Україні”. Зокрема, у Швейцарії підприємства, які виробляють продукцію під торговою маркою “Swiss Made” (локалізація не менше 60%), отримують безкоштовний доступ до державних програм підтримки експорту, міжнародних виставок, B2B-місій та іншого.

В Італії працює Ministero delle Imprese e del Made in Italy – міністерство підприємств і Made in Italy. У Польщі з 2023 році діє програма Poland Tastes Good, метою якої є промоція продукції харчової промисловості. У Великобританії урядова програма Made in the UK, Sold to the World допомагає британським компаніям вийти на міжнародний ринок.

Окремо у дослідженні проаналізовані програми сприяння експорту, які активно застосовують економічно розвинені країни. Зокрема, в Ірландії державна агенція Enterprise Ireland підтримує бізнес, який намагається вийти на закордонні ринки. Агенція має офіси у 39 країнах, надає фінансування, менторську підтримку, аналіз ринків тощо. У Німеччині федеральний та земельний уряди допомагають фінансувати маркетингові активності своїх виробників за кордоном. У США діють державні програми для підтримки експорту International Buyer Program та State Trade Expansion Program.

