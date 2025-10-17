Экономически развитые страны активно применяют ограничительные торговые мероприятия, реализуют политику развития национальных производителей и применяют государственное стимулирование экспорта, говорится в исследовании практик содействия национальным производителям в 14 странах мира.

Исследования по реализации политики развития нацпроизводителей

Соответствующее исследование по инициативе заместителя главы Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Кисилевского провела компания Top Lead.

— Реализуя политику “Сделано в Украине”, мы интересуемся международным опытом. На фоне развитых стран Украина пока выглядит школьником, только начинающим узнавать азы искусства развития национальных производителей. Но мы учимся. И здесь нам важно опираться не столько на чьи-то советы, сколько на практический опыт успешных стран, — отметил Дмитрий Кисилевский.

Директор и основатель Top Lead Станислав Шум объясняет, что проведенное исследование демонстрирует, что даже те экономики, которые считаются открытыми для глобальной торговли, имеют определенные торговые барьеры.

— А топ-3 экономики мира – США, Индия и Китай – являются чемпионами по защите и стимулированию национального производства. Мощные экономики мира используют целый комплекс инструментов содействия национальному производителю, и мы раскрываем в нашем визуальном исследовании все эти инструменты с конкретными кейсами. Все они демонстрируют, что сильные экономики стали сильными не потому, что были максимально открытыми, а потому, что продуманно использовали стратегию содействия производителю и разумные ограничения для внешних игроков, — добавил Кисилевский.

Согласно данным исследования, в 2009-2024 годах Великобритания применила 2339 ограничительных торговых мероприятий, Канада – 2931, Германия – 3645, США – 10 526.

К тому же, экономически развитые страны активно вмешиваются в экономику в интересах национальных производителей. В Швейцарии лицензируются иностранные инвестиции в некоторых секторах. В среднем 49% валового дохода фермерского хозяйства приходится на государственные субсидии. Агентство по торговле и инвестициям Польше предоставляет гранты для создания производства в стратегических секторах экономики. Германия напрямую выдает производителям гранты на декарбонизацию, один из которых – 1,3 млрд евро для АрселорМиттал.

Также в экономически развитых странах используется приоритет для национальных производителей на публичных тендерах. В Индии предпочтение в публичных закупках отдается компаниям, чьи товары и услуги имеют локализацию более 50%. В Мексике в публичных тендерах имеют право участвовать только зарегистрированные в стране производители, чьи товары локализованы не менее чем на 50%. Для иностранных компаний есть отдельные виды тендеров. В США действует Buy American Act: правительство должно закупать отечественную конечную продукцию и строительные материалы, если стоимость контракта больше $10 тыс.

В исследовании приводятся факты внедрения экономически развитыми странами комплексных программ, которые являются аналогом политики “Сделано в Украине”. В частности, в Швейцарии предприятия, производящие продукцию под торговой маркой “Swiss Made” (локализация не менее 60%), получают бесплатный доступ к государственным программам поддержки экспорта, международным выставкам, B2B-миссиям и прочему.

В Италии работает Ministero delle Imprese e del Made in Italy – министерство предприятий и Made in Italy. В Польше с 2023 года действует программа Poland Tastes Good, целью которой является продвижение продукции пищевой промышленности. В Великобритании правительственная программа Made in the UK, Sold to the World помогает британским компаниям выйти на международный рынок.

Отдельно в исследовании проанализированы программы содействия экспорту, активно применяемые экономически развитыми странами. В частности, в Ирландии государственное агентство Enterprise Ireland поддерживает бизнес, который пытается выйти на зарубежные рынки.

Агентство имеет офисы в 39 странах, оказывает финансирование, менторскую поддержку, анализ рынков и т.д. В Германии федеральное и земельное правительства помогают финансировать маркетинговые активности своих производителей за границей. В США действуют государственные программы по поддержке экспорта International Buyer Program и State Trade Expansion Program.

