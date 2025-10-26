Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Володимир Зеленський нібито сказав йому, що Україна готова продовжувати війну з РФ ще два або три роки.

Про це польський прем’єр сказав в інтерв’ю британській газеті Sunday Times.

Розмова Туска і Зеленського: що відомо

– Я не маю сумнівів, що Україна виживе як незалежна держава. Зараз головне питання полягає в тому, скільки жертв буде. Президент Зеленський сказав мені [у четвер], що сподівається, що війна не триватиме десять років, але Україна готова боротися ще два-три роки.

За словами Туска, російська економіка стикається з “драматичними” проблемами, які посилюють нові санкції, запроваджені США, і “не має жодного шансу вижити” у довгостроковій перспективі.

Зараз дивляться

Проте прем’єр зазначив, що він не впевнений, наскільки “стабільним” виявиться санкційний підхід президента США Дональда Трампа до Росії.

Росіяни готові воювати попри скруту

– Росіяни перебувають у справді глибокій [економічній] скруті. Чи означає це, що ми можемо сказати, що перемагаємо? Зовсім ні. У них є одна велика перевага над Заходом, особливо над Європою: вони готові воювати… у воєнний час це є абсолютно вирішальним питанням, – додає він.

Туск також закликав Велику Британію не жити в “солодкій ілюзії” щодо того, що її врятують у разі війни між НАТО та Росією.

Він наголосив, що “загроза є глобальною та універсальною, перш за все через технології”.

– Ви і ми вже зазнаємо масованих атак у кіберпросторі. У Польщі вони готові знищити кіберінфраструктуру [яка є основою] наших залізниць, наших лікарень. Це може бути дуже боляче. Ось чому ви не можете жити в цій солодкій ілюзії, що ви надто далеко від них, що це не ваша війна, це просто Україна чи Польща, – підсумував Туск.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.