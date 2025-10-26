Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Владимир Зеленский якобы сказал ему, что Украина готова продолжать войну с РФ еще два или три года.

Об этом польский премьер сказал в интервью британской газете Sunday Times.

Разговор Туска и Зеленского: что известно

— Я не сомневаюсь, что Украина выживет как независимое государство. Сейчас главный вопрос заключается в том, сколько будет жертв. Президент Зеленский сказал мне (в четверг. — Ред.), что надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова бороться еще два-три года.

По словам Туска, российская экономика сталкивается с “драматическими” проблемами, которые усугубляют новые санкции, введенные США, и “не имеет ни единого шанса выжить” в долгосрочной перспективе.

Однако премьер отметил, что он не уверен, насколько “стабильным” окажется санкционный подход президента США Дональда Трампа к России.

Россияне готовы воевать несмотря на кризис

— Россияне находятся в действительно глубоком (экономическом. — Ред.) кризисе. Означает ли это, что мы можем сказать, что побеждаем? Совсем нет. У них есть одно большое преимущество перед Западом, особенно перед Европой: они готовы воевать… в военное время это является абсолютно решающим вопросом, — добавляет он.

Туск также призвал Великобританию не жить в «сладкой иллюзии» о том, что ее спасут в случае войны между НАТО и Россией.

Он подчеркнул, что “угроза является глобальной и универсальной, прежде всего из-за технологий”.

— Вы и мы уже подвергаемся массированным атакам в киберпространстве. В Польше они готовы уничтожить киберинфраструктуру [которая является основой] наших железных дорог, наших больниц. Это может быть очень больно. Вот почему вы не можете жить в этой сладкой иллюзии, что вы слишком далеко от них, что это не ваша война, это просто Украина или Польша, — подытожил Туск.

